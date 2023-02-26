Місячний посівний календар на квітень 2024 року: що сіяти, врожайні дні

Місячний посівний календар на квітень 2024 року: що сіяти, врожайні дні
Для отримання щедрого врожаю кожен городник та садівник проводить чимало маніпуляцій. Тому важливо знати, які дні є сприятливими і несприятливими для різних робіт.

Місячний календар на квітень 2024 року: сприятливі дні для робіт в саду і на городі опублікувала ТСН.

Для сіяння насіння овочів на розсаду обирайте такі дні: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23 та 25-30 квітня.

Для будь-яких робіт з ґрунтом, в тому числі і сапання: 3-5, 7-9, 24, 25 квітня.

Для пророщування насіння сприятливими датами ввжаються: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 29, 30 квітня.

Проводьте проріджування і пікірування: 1, 2, 21, 22, 29, 30 квітня.

Поливати грядки та сад краще всього: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-25, 29, 30 квітня.

Вносити органічні добрива за місячним календарем потрібно: 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30 квітня.

А ось сприятливими днями для внесення мінеральних добрив є: 10, 11, 14, 15 квітня.

Для обрізування, омолоджування та формування дерев обирайте: 8, 24-30 квітня.

Проводити компостування краще в такі дні: 14, 15, 24 квітня.

Для пасинкування і прищеплювання найбільше підходять: 8, 10, 11, 14, 15, 21-23 квітня.

Боротися зі шкідниками і хворобами найкраще: 3-5, 7, 8, 12, 13 квітня.

А ось захищати сад і город від гризунів: 12, 13, 19, 20 квітня.

Для профілактичного оброблення обирайте такі дати: 3, 4, 12, 13, 19, 20, 26-28 квітня.

Проводити на ділянці прибирання та займатися ремонтом інструментів краще: 3, 4, 7, 8, 16-28 квітня.

Місячний посівний календар на квітень 2024 року: несприятливі дні
Не варто займатися роботами в саду і на городі, в тому числі висіванням насіння та рослин, в такі дні: 3, 4, 7-9 та 24 квітня. Краще ці дати присвятити іншим справам, які не пов'язані з городиною або садівництвом.

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Теги: посівний календар, квітень
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