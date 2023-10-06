В Росії заявили про «український слід» в теракті в «Крокус Сіті Хол»: ГУР відреагувало

В Росії заявили про «український слід» в теракті в «Крокус Сіті Хол»: ГУР відреагувало
Російська ФСБ стверджує, що нібито підозрювані у нападі на "Крокус Сіті Хол" в Підмосков'ї мали "відповідні контакти на українській стороні" та навіть хотіли перетнути кордон. Українське Головне управління розвідки заперечує ці заяви.

Про це представник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів у коментарі РБК-Україна.

За його словами, звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають від перших хвилин, як цей теракт відбувався".

"Конкретно ця заява і ця інформація, звичайно, - це нісенітниця. Заяви ФСБ розраховані або на відвертих невігласів, або на зазомбоване російське населення. Уявити собі, що після понад двох років повномасштабного вторгнення терористи прямують до прикордонних регіонів, які найбільше насичені зараз силовиками, спецслужбами і власне військовими, я думаю, що тут коментарі зайві", - наголосив представник української розвідки.

Зазначимо, в РФ заявляють про про затримання чотирьох підозрюваних у нападі на "Крокус Сіті Хол" біля кордону з Україною. ФСБ заявила про "український слід". мовляв, затримані мали "відповідні контакти на українській стороні".

До слова, перші заяви про нібито причетність України до теракту почали лунати від російських політиків відразу після теракту. Головний рупор Кремля, Дмитро Медведєв, уже пообіцяв помститися українцям. Зокрема, він закликав завдати по Україні ядерного удару у відповідь на теракт у "Крокусі".

В українському МЗС звинувачення назвали "спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві".


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Теги: Теракт, Москва
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