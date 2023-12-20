«Голос України» та «Урядовий кур'єр» більше не будуть існувати як медіа

«Голос України» та «Урядовий кур'єр» більше не будуть існувати як медіа
З 1 квітня парламентська газета «Голос України» припинить свою діяльність як медіа. Аналогічна доля чекає й на «Урядовий кур'єр». Про це стало відомо від в.о. директора видання Сергія Демського, інформує Детектор медіа.

«Відповідно до закону "Про медіа" державні видання «Голос України» та «Урядовий кур'єр» припинять свою роботу як повноцінні медіа і будуть лише як джерело офіційної інформації», — розповів Демський.

Він зазначив, що згідно з цим законом, офіційними друкованими виданнями вважаються видання президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду, Верховного Суду, та інших вищих судових органів та центральних органів виконавчої влади. Вони призначені для інформування громадськості про закони та нормативно-правові акти України. У таких виданнях забороняється розміщення реклами чи іншої інформації.

З 1 квітня всі журналісти в редакціях газет будуть скорочені, залишаться лише той персонал, який здійснював організаційно-технічну підготовку газети до друку. Наразі в організації працює 92 співробітники, з яких 80 осіб працює. Вказано, що 43 людини буде звільнено.


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Теги: газети, скорочення
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