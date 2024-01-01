У Луцьку мешканці багатоповерхівки майже два тижні були без газу: причина





Мешканка багатоповерхівки пані Антоніна бідкається – жити без газу дуже важко. Жінка звернулася до телеканалу



«Чистка, чи що там. Перевірка, бо сусідній стояк перевіряли, там все нормально включили, але ми нічого не знаємо. Хто там кому сповіщає. Тим більше я з хати не виходжу, з паличкою, мені дуже важко. Родичі пороз’їжджалися. Війна, пороз’їжджалися за кордон, і я живу одна. Я вже 11 днів крім яєць ще нічого не готувала», – каже жінка.



Бабуся каже: думала, що це тимчасове планове відключення, та виявилося, що ні. Пенсіонерка, щоб дізнатися в чому причина, телефонувала до газовиків, це робили й інші її сусіди, однак газу як не було, так і нема.



« Ну і подзвонила, що ж то немає газу. Кажуть, що до вечора включимо. Ввечері – нема. На другий день дзвоню. Кажуть: «У вас на 9 поверсі в 106 квартирі ніхто не живе, не можемо додзвонитися і не можемо підключити, бо не знаємо, що там робиться». Телефонували..ніхто не приїжджав, Оце минулого тижня, в середу чи коли приїжджали. Приїхали з тим…з палкою якоюсь. Набрали води. Підключили. Кажуть, є витік газу. Підозра в 106 квартирі на 9 поверсі. Там, де ніхто не живе», – додає пані Антоніна.



Лучанка пригадує: мешканців будинку сповіщали, що технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газового постачання буде продовжено у зв’язку з відсутністю доступу до одного з помешкань. Тільки от скільки ще часу чекати, аби газ повернули – невідомо.



Аби ж розібратися у проблемі та з’ясувати, коли лучанам повернуть газ телеканал «Конкурент TV» звернувся за коментарем до Волинської філії «Газорозподільні мережі України». Там пояснюють: відключили, бо під час перевірки з’ясували, що є падіння тиску газу.



«Ми почали технічне обслуговування в зазначеному будинку, як ви сказали, приблизно півтора тижня назад. Немає газу по одному стояку, тобто це дев’ять квартир в даному будинку. По даному стояку, як ви назвали, є падіння. Іменно по цьому стояку. Орієнтовно це, по-моєму, квартира 106, в яку ми не можемо потрапити відповідно і загерметизувати газопровід», – розповів заступник головного інженера Волинської філії «Газорозподільні мережі України» Андрій Цибульський.



Вже невдовзі після запису цього коментаря телеканалу «Конкурент TV» стало відомо, що у оселях мешканців будинку Дружби народів, 13 відновили постачання газу. Чи було це співпадінням, чи проблему розв'язала зацікавленість журналістів – невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці будинку у Луцьку на бульварі Дружби Народів розповіли, що майже два тижні перебувають без газопостачання. Вони стверджують, що не знають у чому проблема та скаржаться на те, що відповідні служби не можуть розв'язати цю проблему.Мешканка багатоповерхівки панібідкається – жити без газу дуже важко. Жінка звернулася до телеканалу «Конкурент TV» і попросила про допомогу, адже в людей майже два тижні немає можливості приготувати їжу. Пенсіонерка каже, що газ зник після візиту працівників газової служби.«Чистка, чи що там. Перевірка, бо сусідній стояк перевіряли, там все нормально включили, але ми нічого не знаємо. Хто там кому сповіщає. Тим більше я з хати не виходжу, з паличкою, мені дуже важко. Родичі пороз’їжджалися. Війна, пороз’їжджалися за кордон, і я живу одна. Я вже 11 днів крім яєць ще нічого не готувала», – каже жінка.Бабуся каже: думала, що це тимчасове планове відключення, та виявилося, що ні. Пенсіонерка, щоб дізнатися в чому причина, телефонувала до газовиків, це робили й інші її сусіди, однак газу як не було, так і нема.« Ну і подзвонила, що ж то немає газу. Кажуть, що до вечора включимо. Ввечері – нема. На другий день дзвоню. Кажуть: «У вас на 9 поверсі в 106 квартирі ніхто не живе, не можемо додзвонитися і не можемо підключити, бо не знаємо, що там робиться». Телефонували..ніхто не приїжджав, Оце минулого тижня, в середу чи коли приїжджали. Приїхали з тим…з палкою якоюсь. Набрали води. Підключили. Кажуть, є витік газу. Підозра в 106 квартирі на 9 поверсі. Там, де ніхто не живе», – додає пані Антоніна.Лучанка пригадує: мешканців будинку сповіщали, що технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газового постачання буде продовжено у зв’язку з відсутністю доступу до одного з помешкань. Тільки от скільки ще часу чекати, аби газ повернули – невідомо.Аби ж розібратися у проблемі та з’ясувати, коли лучанам повернуть газ телеканал «Конкурент TV» звернувся за коментарем до Волинської філії «Газорозподільні мережі України». Там пояснюють: відключили, бо під час перевірки з’ясували, що є падіння тиску газу.«Ми почали технічне обслуговування в зазначеному будинку, як ви сказали, приблизно півтора тижня назад. Немає газу по одному стояку, тобто це дев’ять квартир в даному будинку. По даному стояку, як ви назвали, є падіння. Іменно по цьому стояку. Орієнтовно це, по-моєму, квартира 106, в яку ми не можемо потрапити відповідно і загерметизувати газопровід», – розповів заступник головного інженера Волинської філії «Газорозподільні мережі України»Вже невдовзі після запису цього коментаря телеканалу «Конкурент TV» стало відомо, що у оселях мешканців будинку Дружби народів, 13 відновили постачання газу. Чи було це співпадінням, чи проблему розв'язала зацікавленість журналістів – невідомо.

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