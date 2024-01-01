До Луцька «на щиті» повертаються полеглі на війні Герої

До Луцька «на щиті» повертаються полеглі на війні Герої
У суботу, 23 березня, до Луцька прибуде Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому полеглих на війні Героїв.

Орієнтовний час прибуття до Луцька – о 17:00, збір – о 16:30, – повідомили волонтери, передає ВСН.

Маршрут буде проходити через село Піддубці АЗС KING OIL, вулицю Рівненську, Київський майдан, центр міста, вулицю Набережну, вулицю Ковельську та СМЕ.

«Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням. Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому «на щиті», – йдеться у дописі.

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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