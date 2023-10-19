У принцеси Уельської Кейт Міддлтон діагностували рак

У принцеси Уельської Кейт Міддлтон діагностували рак
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила, що у неї діагностували рак – вона проходить хіміотерапію. Тип онкологічного захворювання залишили в таємниці.

Про це пише Бабель.

Наприкінці січня Кейт Міддлтон покинула лікарню майже через два тижні після операції на черевній порожнині. Точний характер операції не розкривали, але зазначали, що вона досить серйозна. Кетрін не зʼявлялася на публіці з Різдва 2023 року, потрапила в лікарню і залишила її непоміченою.

У новому відеозверненні Кейт підтвердила, що перенесла операцію на черевній порожнині на початку цього року – і хоча операція «пройшла успішно», у неї виявили онкохворобу. Лікарі порадила принцесі пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз вона «на ранніх стадіях цього лікування».

Вона додала, що діагноз став для неї «великим шоком». Кейт і принц Уельський Вільям «робили все можливе», щоб вирішити це приватно заради сім’ї і маленьких дітей — принців Джорджа і Луї та принцеси Шарлотти.

Принцеса Уельська не повідомила жодних деталей про свою хворобу. Вона зазначила, що почувається «добре і з кожним днем стає сильнішою» — у цьому також допомагає підтримка принца Вільяма. Вона додала, що з нетерпінням чекає на момент, коли зможе повністю повернутися до публічного життя, однак зараз зосередиться на лікуванні.

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Теги: Кейт Мідлтон, рак
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