На Волині горів будинок
Сьогодні, 11:58
Вранці 23 березня волинські рятувальники ліквідували дві пожежі у житловому секторі.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
О 04:55 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння дерев'яного житлового будинку у селищі Любешів Камінь-Каширського району. На місце події прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів та працівники місцевої пожежної команди с. Судче. Вогнеборці о 05:23 год локалізували загоряння, а о 05:55 год ліквідували. Вогонь пошкодив перекриття та вікна будинку. Причина пожежі – несправність пічного опалення.
О 06:20 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння дерев'яної господарської будівлі в с. Зубильне Затурцівської громади Володимирського району. На гасіння пожежі прибули рятувальники 20-го державного пожежно-рятувального поста м. Берестечка та працівники місцевої пожежної команди с. Затурці, які о 06:51 год локалізували загоряння, а о 07:03 год – ліквідували. Вогнем знищені речі домашнього вжитку. Причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
О 04:55 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння дерев'яного житлового будинку у селищі Любешів Камінь-Каширського району. На місце події прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів та працівники місцевої пожежної команди с. Судче. Вогнеборці о 05:23 год локалізували загоряння, а о 05:55 год ліквідували. Вогонь пошкодив перекриття та вікна будинку. Причина пожежі – несправність пічного опалення.
О 06:20 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння дерев'яної господарської будівлі в с. Зубильне Затурцівської громади Володимирського району. На гасіння пожежі прибули рятувальники 20-го державного пожежно-рятувального поста м. Берестечка та працівники місцевої пожежної команди с. Затурці, які о 06:51 год локалізували загоряння, а о 07:03 год – ліквідували. Вогнем знищені речі домашнього вжитку. Причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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