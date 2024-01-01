На Волині горів будинок





Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



О 04:55 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння дерев'яного житлового будинку у селищі Любешів Камінь-Каширського району. На місце події прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів та працівники місцевої пожежної команди с. Судче. Вогнеборці о 05:23 год локалізували загоряння, а о 05:55 год ліквідували. Вогонь пошкодив перекриття та вікна будинку. Причина пожежі – несправність пічного опалення.



О 06:20 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння дерев'яної господарської будівлі в с. Зубильне Затурцівської громади Володимирського району. На гасіння пожежі прибули рятувальники 20-го державного пожежно-рятувального поста м. Берестечка та працівники місцевої пожежної команди с. Затурці, які о 06:51 год локалізували загоряння, а о 07:03 год – ліквідували. Вогнем знищені речі домашнього вжитку. Причина пожежі – коротке замикання електромережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 23 березня волинські рятувальники ліквідували дві пожежі у житловому секторі.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.О 04:55 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння дерев'яного житлового будинку у селищі Любешів Камінь-Каширського району. На місце події прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів та працівники місцевої пожежної команди с. Судче. Вогнеборці о 05:23 год локалізували загоряння, а о 05:55 год ліквідували. Вогонь пошкодив перекриття та вікна будинку. Причина пожежі – несправність пічного опалення.О 06:20 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння дерев'яної господарської будівлі в с. Зубильне Затурцівської громади Володимирського району. На гасіння пожежі прибули рятувальники 20-го державного пожежно-рятувального поста м. Берестечка та працівники місцевої пожежної команди с. Затурці, які о 06:51 год локалізували загоряння, а о 07:03 год – ліквідували. Вогнем знищені речі домашнього вжитку. Причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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