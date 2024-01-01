На Волині горів будинок

На Волині горів будинок
Вранці 23 березня волинські рятувальники ліквідували дві пожежі у житловому секторі.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

О 04:55 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння дерев'яного житлового будинку у селищі Любешів Камінь-Каширського району. На місце події прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів та працівники місцевої пожежної команди с. Судче. Вогнеборці о 05:23 год локалізували загоряння, а о 05:55 год ліквідували. Вогонь пошкодив перекриття та вікна будинку. Причина пожежі – несправність пічного опалення.

О 06:20 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння дерев'яної господарської будівлі в с. Зубильне Затурцівської громади Володимирського району. На гасіння пожежі прибули рятувальники 20-го державного пожежно-рятувального поста м. Берестечка та працівники місцевої пожежної команди с. Затурці, які о 06:51 год локалізували загоряння, а о 07:03 год – ліквідували. Вогнем знищені речі домашнього вжитку. Причина пожежі – коротке замикання електромережі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Пожежа, рятувальники, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У принцеси Уельської Кейт Міддлтон діагностували рак
Сьогодні, 12:11
На Волині горів будинок
Сьогодні, 11:58
У Луцьку відбудеться автопробіг на підтримку війсьвополонених: тимчасово зупинять рух
Сьогодні, 11:01
Чого чекати від курсу валют наступного тижня: з’явився свіжий прогноз
Сьогодні, 10:11
Сили оборони завдали 20 ракетних та авіаударів по позиціях військ РФ, - Генштаб
Сьогодні, 09:07
Схожі новини
У Луцьку в ЖК «Яровиця» сталася пожежа У Луцьку в ЖК «Яровиця» сталася пожежа
21 березень, 23:11
У Луцьку на вулиці Кравчука сталася пожежа У Луцьку на вулиці Кравчука сталася пожежа
17 березень, 21:01
На Волині горіла квартира, власник отруївся чадним газом. ФОТО На Волині горіла квартира, власник отруївся чадним газом. ФОТО
17 березень, 12:23
У місіті на Волині спалахнув житловий будинок У місіті на Волині спалахнув житловий будинок
06 лютий, 22:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У принцеси Уельської Кейт Міддлтон діагностували рак
Сьогодні, 12:11
 0
На Волині горів будинок
Сьогодні, 11:58
 0
У Луцьку відбудеться автопробіг на підтримку війсьвополонених: тимчасово зупинять рух
Сьогодні, 11:01
 0
Чого чекати від курсу валют наступного тижня: з’явився свіжий прогноз
Сьогодні, 10:11
 0
Сили оборони завдали 20 ракетних та авіаударів по позиціях військ РФ, - Генштаб
Сьогодні, 09:07
 0
Медіа
відео
1/8