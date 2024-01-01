Чого чекати від курсу валют наступного тижня: з’явився свіжий прогноз





Як розповів у коментарі Тарас Лєсовий, це зумовлено дією режиму "керованої гнучкості" на міжбанку. Крім того, для підтримки балансу між попитом і пропозицією Нацбанк здійснюватиме валютні інтервенції, обсяг яких залежатиме головним чином від рівня попиту.



"Можна сказати, що відсутність ажіотажного попиту, натомість баланс між покупцями та продавцями на готівковому ринку, можна вважати наслідком позитивних новин про отримання макрофінансової допомоги, обсяг якої майже повністю збігається із запланованими у держбюджеті. Іншими словами, потенційне "джерело напруги" на ринку деактивоване", – сказав експерт.



Тому, за словами банкіра, протягом наступного тижня діятимуть умови часткової лібералізації ринку, а відповідні курсові зміни не будуть загрозливими.



Загалом, як прогнозує Лєсовий, курсові коливання відбуватимуться в межах 38,5-39,5 грн/дол. та 41,5-43 грн/євро на міжбанку та 38,5-40 грн/дол. та 41-43,5 грн/євро на готівковому ринку. При цьому поточні (щоденні) зміни залишаться на звичному рівні: на міжбанку вони не перевищать 0,2 грн, на готівковому (в комерційних банках) – до 0,3 грн, а в обмінних пунктах – до 0,5 грн.



Водночас курсові діапазони на готівковому ринку виглядатимуть наступним чином:



різниця курсів купівлі в банках складе 0,2-0,3 грн за долар, 0,3-0,5 за євро, в обмінних пунктах – 0,3-0,5 грн за долар, 0,5-0,7 за євро;



різниця курсів продажу буде 0,1-0,2 грн за $1, 0,2-0,3 грн за €1 (у банках) та 0,3-0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (в обмінних пунктах).



"Таким чином, валютний ринок перебуватиме в стані контрольованої мінливості: будь-які поточні курсові зміни не стануть випробуванням для ринку. Натомість, що дуже важливо, очікується, що на ринку пануватиме рівновага між покупцями та продавцями, що дасть змогу регулятору продовжувати реалізацію стратегії на подальшу лібералізацію ринку", – резюмував Лєсовий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступного тижня, з 25 по 31 березня, глобальних новин з валютного ринку не очікується: курси валют можуть щоденно змінюватися як в одну, так і іншу сторону, однак такі зміни не виходитимуть за межі валютних коридорів.Як розповів у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку", це зумовлено дією режиму "керованої гнучкості" на міжбанку. Крім того, для підтримки балансу між попитом і пропозицією Нацбанк здійснюватиме валютні інтервенції, обсяг яких залежатиме головним чином від рівня попиту."Можна сказати, що відсутність ажіотажного попиту, натомість баланс між покупцями та продавцями на готівковому ринку, можна вважати наслідком позитивних новин про отримання макрофінансової допомоги, обсяг якої майже повністю збігається із запланованими у держбюджеті. Іншими словами, потенційне "джерело напруги" на ринку деактивоване", – сказав експерт.Тому, за словами банкіра, протягом наступного тижня діятимуть умови часткової лібералізації ринку, а відповідні курсові зміни не будуть загрозливими.Загалом, як прогнозує Лєсовий, курсові коливання відбуватимуться в межах 38,5-39,5 грн/дол. та 41,5-43 грн/євро на міжбанку та 38,5-40 грн/дол. та 41-43,5 грн/євро на готівковому ринку. При цьому поточні (щоденні) зміни залишаться на звичному рівні: на міжбанку вони не перевищать 0,2 грн, на готівковому (в комерційних банках) – до 0,3 грн, а в обмінних пунктах – до 0,5 грн.Водночас курсові діапазони на готівковому ринку виглядатимуть наступним чином:різниця курсів купівлі в банках складе 0,2-0,3 грн за долар, 0,3-0,5 за євро, в обмінних пунктах – 0,3-0,5 грн за долар, 0,5-0,7 за євро;різниця курсів продажу буде 0,1-0,2 грн за $1, 0,2-0,3 грн за €1 (у банках) та 0,3-0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (в обмінних пунктах)."Таким чином, валютний ринок перебуватиме в стані контрольованої мінливості: будь-які поточні курсові зміни не стануть випробуванням для ринку. Натомість, що дуже важливо, очікується, що на ринку пануватиме рівновага між покупцями та продавцями, що дасть змогу регулятору продовжувати реалізацію стратегії на подальшу лібералізацію ринку", – резюмував Лєсовий.

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