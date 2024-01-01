Ексвійськова з Луцька шиє стилізовані ляльки для захисників. ВІДЕО

Ексвійськова з Луцька шиє стилізовані ляльки для захисників. ВІДЕО
Лучанка Юлія Кушнір під час повномасштабної війни почала створювати ляльок-захисників. Жінка — колишня військова і дружина захисника України.

Вона розповіла про те, чому замість зайчиків і котиків почала шити хлопців і дівчат у піксельній формі, - пише Суспільне.

"Дуже часто замовляють – третя штурмова бригада, медики, Нацгвардія, поліція ну і звичайно Збройні Сили – це топ", — каже майстриня.

Юлія Кушнір використовує наліпки-шеврони для маркування одягу своїх ляльок. Каже, що часто трапляються прохання персоналізувати ляльку: зробити їй позивний, спеціальний шеврон, певний колір волосся, косички чи борідку. Шити ляльок почала вісім років тому.

"Все почалося з дитячого одягу. Хотілося щось для дівчаток шити натуральне. У мене лишалися клаптики тканин з платтячок і я пошила кілька таких котиків", — каже Юлія Кушнір.
Ексвійськова з Луцька шиє стилізовані ляльки для захисників. ВІДЕО

Згодом, каже Юлія, вступила на службу до лав Національної гвардії України, тоді часу на хобі не було. Після того, як її чоловіка, теж військового, перевели до іншого міста, вирішила, що сім’я має бути разом і звільнилася зі служби. Тоді й повернулася до шиття.

"Почала спочатку шити брелочки патріотичні, а потім через кілька місяців я подумала – чоловік військовий, я була військова — треба щось робити і для них", — каже майстриня.
Ексвійськова з Луцька шиє стилізовані ляльки для захисників. ВІДЕО


Так, говорить Юлія, з’явилась ідея виготовляти брелоки, які можна взяти з собою в авто чи рюкзак. Хоча ляльки невеликого розміру, шити їх непросто, каже майстриня. Раніше за день встигала виготовити дві-три ляльки, то нині може зробити їх десяток. Майстриня говорить: за час повномасштабної війни виготовила кілька сотень ляльок-захисників.
Ексвійськова з Луцька шиє стилізовані ляльки для захисників. ВІДЕО


"Особливий напрямок в моїй роботі — це робота з тими, хто втратив своїх близьких. Вперше мені написала і замовила брелочки дівчинка, яка втратила свого тата. Для мене це було дуже відповідально, я плакала і ніч не могла спати", — говорить жінка.

Сім’ям загиблих і зниклих безвісти лялечки майстриня виготовляє безплатно. Каже: так підтримує родини захисників.


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Теги: Волинь, Луцьк, майстриня
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