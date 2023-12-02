Сили оборони завдали 20 ракетних та авіаударів по позиціях військ РФ, - Генштаб

Сили оборони завдали 20 ракетних та авіаударів по позиціях військ РФ, - Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Найгарячіше на Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках. Сили оборони завдали 20 ракетних та авіаударів по позиціях військ РФ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали 88 ракетних та 143 авіаційних удари, здійснили 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Дані щодо наслідків наразі уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Семенівка Чернігівської області; Нескучне, Олександрівка, Дружба Сумської області; Одрадне, Колодязне, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Очеретине, Новобахмутівка, Желанне, Новогродівка, Бердичі, Новоселівка Перша, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області та Роботине на Запоріжжі.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Так на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 10 разів, за підтримки авіації, атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське, південніше Новодарівки Донецької області та біля Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 2 штурми позицій українських військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 4 важливих об’єктах окупантів.

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Теги: Генштаб, зведення
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