Франко-німецький виробник військової техніки виготовлятиме в Україні боєприпасів

Франко-німецький виробник військової техніки виготовлятиме в Україні боєприпасів
Франко-німецький виробник військової техніки KNDS створить підрозділ в Україні з виробництва боєприпасів і запчастин для західної техніки.

Компанія вироблятиме боєприпаси, а також запчастини для обслуговування німецьких і французьких артсистем в Україні, а згодом буде налагоджено виробництво повноцінних артсистем. Про це заявили міністри оборони двох країн Борис Пісторіус і Себастьян Лекорню за підсумками зустрічі в Берліні, - пише УНІАН.

"Ми, Франція і Німеччина, хочемо допомогти Україні зробити виробництво боєприпасів більш самодостатнім", - заявив Пісторіус журналістам після зустрічі.

Як написав Себастьян Лекорню у Твіттер, KNDS створить дочірню компанію, "максимально наближену до потреб української армії".

Він зазначив, що компанія вироблятиме боєприпаси, а також запчастини для обслуговування німецьких і французьких систем в Україні, а згодом буде налагоджено виробництво повноцінних артсистем.

Таке підприємство має "велику цінність, оскільки виробничі потужності розташовані ближче до лінії фронту, а це означає меншу логістику та більшу надійність постачань", - сказав Лекорню, не уточнивши при цьому термінів реалізації проєкту.

KNDS - холдинг, утворений 2015 року французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei Wegmann. Він виробляє бойові танки, іншу бронетехніку та артилерійські системи. Компанія Nexter виробляє, серед іншого, гармати "Цезар", що поставляються в Україну.

Філії західних збройових компаній в Україні
18 жовтня Rheinmetall і "Українська оборонна промисловість" утворили спільне підприємство ТОВ "Рейнметалл - Українська оборонна промисловість". Повідомлялося, що воно проводитиме обслуговування і ремонт техніки, поставленої Україні партнерами. Крім того, там відбуватиметься локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall.

Згодом стало відомо, що концерн планує збудувати в Україні щонайменше 4 заводи, які вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох і зброю ППО. Будівництво першого заводу з виробництва снарядів розпочнуть уже найближчим часом і перші снаряди можуть зійти з конвеєра в Україні через 15 місяців.

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Теги: війна, зброя, Україна
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