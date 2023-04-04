Волинські легкоатлети завоювали три медалі на всеукраїнських змаганнях

Легкоатлети з Волинської області взяли участь у Всеукраїнських змаганнях із легкоатлетичного кросу (І етап).Першість відбулася в Ужгороді 16 березня, - пише Спорт на районі.За підсумками змагань на Волинь приїхало три медалі.Бронзовою призеркою серед дівчат U-18 стала лучанка Вікторія Громик. Юнка змагалася у кросові на дистанції 2,4 км. У цьому ж забігу взяли участь любешівки, які збагатилися досвідом, адже не зуміли фінішувати. Загалом тут змагалося 13 легкоатлетів.У кросі на дистанції 0,7 кміз Ківерців виборов золото, а(Любешів) – досвід. Загалом тут змагалося 12 юнаків вікової групи U-12.(Ківерці) завоював золото на дистанції 2,1 км (крос, юнаки U-16).фінішував шостим на дистанції 6 км серед чоловіків.(Західний ЦОП) випробував сили у кросові на 2,4 км (юнаки U-18), де бігло 20 учасників – без підсумкового місця.