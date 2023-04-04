Волинські легкоатлети завоювали три медалі на всеукраїнських змаганнях

Волинські легкоатлети завоювали три медалі на всеукраїнських змаганнях
Легкоатлети з Волинської області взяли участь у Всеукраїнських змаганнях із легкоатлетичного кросу (І етап).

Першість відбулася в Ужгороді 16 березня, - пише Спорт на районі.

За підсумками змагань на Волинь приїхало три медалі.

Бронзовою призеркою серед дівчат U-18 стала лучанка Вікторія Громик. Юнка змагалася у кросові на дистанції 2,4 км. У цьому ж забігу взяли участь любешівки Анастасія Фальшик і Дарина Черевко, які збагатилися досвідом, адже не зуміли фінішувати. Загалом тут змагалося 13 легкоатлетів.

У кросі на дистанції 0,7 км Богдан Долинчук із Ківерців виборов золото, а Андрій Борисюк (Любешів) – досвід. Загалом тут змагалося 12 юнаків вікової групи U-12.

Денис Данилюк (Ківерці) завоював золото на дистанції 2,1 км (крос, юнаки U-16).

Дмитро Долинчук фінішував шостим на дистанції 6 км серед чоловіків.

Андрій Клямар (Західний ЦОП) випробував сили у кросові на 2,4 км (юнаки U-18), де бігло 20 учасників – без підсумкового місця.

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Теги: спорт, крос, Волинь, Луцьк, Ківерці, Любешів
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