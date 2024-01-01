Сирський аноносував масштабні зміни в ЗСУ

Сирський аноносував масштабні зміни в ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що деякі угруповання військ будуть переформатовані.

Йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл, зазначив головком ЗСУ. Про це повідомляє "Кореспондент".

"Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл", - зазначив головком ЗСУ.

За словами Сирського, оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у відбитті збройної агресії РФ, триває.

Тимчасові органи військового управління і райони відповідальності угруповань військ за десять років війни формувалися та змінювалися відповідно до оперативної обстановки й поточних викликів.

Нинішні організаційні заходи здійснюються з урахуванням досвіду бойових дій. Їхня головна мета - спростити та максимально підвищити якість і оперативність управління.

"Один з моїх пріоритетів - налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад. Зокрема, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії російської федерації з перших днів повномасштабного вторгнення»", - зазначив Сирський.

Важливим він вважає також приділяти більше уваги питанням відпочинку бійців, доукомплектування озброєнням і військовою технікою, відновлення боєздатності бригад загалом.

"Цей процес уже запущено і в подальшому він буде лише нарощуватися", - запевнив головнокомандувач ЗСУ.

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Теги: Україна, ЗСУ, війна, Сирський, зміни
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