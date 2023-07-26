У ГУР називають теракт у Підмосков'ї провокацією режиму Путіна





Про це повідомляє



"Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", - сказав Юсов.



Як відомо, у місті Красногорськ Московської області в концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" озброєні люди в камуфляжі відкрили стрілянину. Влада РФ повідомляє про загиблих і поранених, чия кількість наразі невідома. Квитки на концерт були розкуплені, в залі могли перебувати понад 2 тисячі осіб. Внаслідок вибуху гранати в будівлі пожежа, почав руйнуватися дах.



8 березня ппосольство США у Росії та МЗС Британії попередили про можливі теракти в Москві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на представника ГУР МОУ Андрія Юсова."Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", - сказав Юсов.Як відомо, у місті Красногорськ Московської області в концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" озброєні люди в камуфляжі відкрили стрілянину. Влада РФ повідомляє про загиблих і поранених, чия кількість наразі невідома. Квитки на концерт були розкуплені, в залі могли перебувати понад 2 тисячі осіб. Внаслідок вибуху гранати в будівлі пожежа, почав руйнуватися дах.8 березня ппосольство США у Росії та МЗС Британії попередили про можливі теракти в Москві.

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