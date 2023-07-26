У ГУР називають теракт у Підмосков'ї провокацією режиму Путіна

У ГУР називають теракт у Підмосков'ї провокацією режиму Путіна
В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на представника ГУР МОУ Андрія Юсова.

"Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", - сказав Юсов.

Як відомо, у місті Красногорськ Московської області в концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" озброєні люди в камуфляжі відкрили стрілянину. Влада РФ повідомляє про загиблих і поранених, чия кількість наразі невідома. Квитки на концерт були розкуплені, в залі могли перебувати понад 2 тисячі осіб. Внаслідок вибуху гранати в будівлі пожежа, почав руйнуватися дах.

8 березня ппосольство США у Росії та МЗС Британії попередили про можливі теракти в Москві.

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Теги: росія, теракт
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