Захворюваність на туберкульоз на Волині на 40% вища, ніж в середньому по Україні





На Театральному майдані Луцька медики, волонтери та представники громадських організацій допомагали перехожим визначити, чи є в них ризик захворіти туберкульозом.



У наметах проводили експрес-тестування на певні хвороби, розповіла Наталія Чурсіна.



З її слів, люди могли пройти скринінгове тестове анкетування на ризики захворіти туберкульозом. І якщо такі ризики вище середнього рівня, то таких людей безплатно консультували фтизіатри.



У вакцинальному автобусі, який працював поруч можна було отримати щеплення, а також зробити тест на наявність вірусу імунодефіциту людини та гепатитів B і С.



Найбільші ризики захворіти на туберкульоз – у людей, які ведуть асоціальний спосіб життя, мають алко- і наркозалежність та слабкий імунітет. На Волині на 40% вищий рівень захворюваності, ніж в середньому по Україні, говорить керівниця обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Янко.



41-річний житель Запоріжжя Сергій Козик півтора року живе у Луцьку. Чоловік каже, що умови його проживання незадовільні. У приміщенні немає опалення, а зранку прокидається з кашлем. Саме тому, каже Сергій Козик, вирішив перевіритися.



2023-го року в області на сухоти захворіли 745 людей, це на 129 хворих більше, ніж було у попередньому році, каже начальник обласного управління здоров'я Юрій Легкодух.



За словами головної фтизіатрині області Наталії Чурсіної, протягом акції понад 130 людей пройшли скринінгове анкетування, 15 людей проконсультували лікарі фтизіопульмонологічного центру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захворюваність на туберкульоз на Волині на 40% вища, ніж в середньому по УкраїніНа Театральному майдані Луцька медики, волонтери та представники громадських організацій допомагали перехожим визначити, чи є в них ризик захворіти туберкульозом.У наметах проводили експрес-тестування на певні хвороби, розповіла Суспільному меддиректорка фтизіопульмонологічного центруЗ її слів, люди могли пройти скринінгове тестове анкетування на ризики захворіти туберкульозом. І якщо такі ризики вище середнього рівня, то таких людей безплатно консультували фтизіатри.У вакцинальному автобусі, який працював поруч можна було отримати щеплення, а також зробити тест на наявність вірусу імунодефіциту людини та гепатитів B і С.Найбільші ризики захворіти на туберкульоз – у людей, які ведуть асоціальний спосіб життя, мають алко- і наркозалежність та слабкий імунітет. На Волині на 40% вищий рівень захворюваності, ніж в середньому по Україні, говорить керівниця обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Янко.41-річний житель Запоріжжяпівтора року живе у Луцьку. Чоловік каже, що умови його проживання незадовільні. У приміщенні немає опалення, а зранку прокидається з кашлем. Саме тому, каже Сергій Козик, вирішив перевіритися.2023-го року в області на сухоти захворіли 745 людей, це на 129 хворих більше, ніж було у попередньому році, каже начальник обласного управління здоров'яЗа словами головної фтизіатрині області Наталії Чурсіної, протягом акції понад 130 людей пройшли скринінгове анкетування, 15 людей проконсультували лікарі фтизіопульмонологічного центру.

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