На Волині призначили нового очільника районного центру підготовки тероборони

Володимирська районна рада на сесії 22-го березня проголосувала за призначення нового директорау комунальне підприємство «Володимирський районний центр підготовки територіальної оборони».Про це повідомляє БУГ.Районна рада вирішила звільнитиз посади директора КП “Володимирський районний центр підготовки територіальної оборони”, оскільки він проходить службу в лавах ЗСУ.Призначили нового директора Євгена Дячука. Він укладе контракт з головою райрадиХиць вніс пропозицію, щоб кожен керівник громади взяв участь у навчанні ДФТГ особисто.Також навчання з військової підготовки будуть проводитись у старших класах школи та закладах профтехосвіти.Дячук подякував депутатам за їх рішення та сказав, що сподівається побачитися з депутатами районної ради на навчаннях.Нагадаємо, новий керівник Центру підготовки тероборони району: що про нього відомо та які завдання він перед собою ставить