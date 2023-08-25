На Волині призначили нового очільника районного центру підготовки тероборони
Сьогодні, 21:57
Володимирська районна рада на сесії 22-го березня проголосувала за призначення нового директора Євгена Дячука у комунальне підприємство «Володимирський районний центр підготовки територіальної оборони».
Про це повідомляє БУГ.
Районна рада вирішила звільнити Ігоря Юхименка з посади директора КП “Володимирський районний центр підготовки територіальної оборони”, оскільки він проходить службу в лавах ЗСУ.
Призначили нового директора Євгена Дячука. Він укладе контракт з головою райради Віктором Хицьом.
Хиць вніс пропозицію, щоб кожен керівник громади взяв участь у навчанні ДФТГ особисто.
Також навчання з військової підготовки будуть проводитись у старших класах школи та закладах профтехосвіти.
Дячук подякував депутатам за їх рішення та сказав, що сподівається побачитися з депутатами районної ради на навчаннях.
Нагадаємо, новий керівник Центру підготовки тероборони району: що про нього відомо та які завдання він перед собою ставить
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Про це повідомляє БУГ.
Районна рада вирішила звільнити Ігоря Юхименка з посади директора КП “Володимирський районний центр підготовки територіальної оборони”, оскільки він проходить службу в лавах ЗСУ.
Призначили нового директора Євгена Дячука. Він укладе контракт з головою райради Віктором Хицьом.
Хиць вніс пропозицію, щоб кожен керівник громади взяв участь у навчанні ДФТГ особисто.
Також навчання з військової підготовки будуть проводитись у старших класах школи та закладах профтехосвіти.
Дячук подякував депутатам за їх рішення та сказав, що сподівається побачитися з депутатами районної ради на навчаннях.
Нагадаємо, новий керівник Центру підготовки тероборони району: що про нього відомо та які завдання він перед собою ставить
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