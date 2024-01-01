Під час танкового обстрілу загинув воїн з Волині Василь Ковальчук

Підтвердили загибель військовослужбовця з Волині Василя Ковальчука, якого понад пів року вважали зниклим безвісти.Про це повідомляють в Олицькій громаді."З сумом, жалем та невимовним болем повідомляємо про загибель Захисника України, який вважався зниклим безвісти.04 липня 2023 року, під час танкового обстрілу, загинув військовослужбовець, житель села Ставок,, 1970 р. н", - про це йдеться на сторінці громади.Загиблий Герой за покликом серця з перших днів повномасштабного вторгнення окупанта став на захист Батьківщини. Боровся до останнього подиху, проте загинув під час виконання бойового завдання, в районі населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області при здійсненні заходів із забезпечення оборони України.У загиблого залишилися дружина та дочка.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.