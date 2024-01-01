Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла.
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