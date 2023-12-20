На Волині розкрили деталі проходження НМТ-2024
Сьогодні, 18:23
Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів, отриманих на основі повної загальної середньої освіти в Україні буде проводитися втретє у форматі національного мультипредметного тесту. Однак цьогоріч НМТ має суттєві зміни у порівнянні з попередніми роками.
Про це під час брифінгу ОДА повідомила завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко, йдеться у повідомленні на сторінці ОВА у фейсбуці.
«У поточному році НМТ учасники складатимуть з чотирьох предметів, тоді як у минулому році були три. Таким чином розширюється обов’язкова складова тесту: українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет – вибірковий, який кожен учасник обирає довільно із запропонованого переліку, – сказала Алла Корнейко. – Ми розуміємо, які ми переживаємо часи, наскільки зараз велике значення має історична компетентність наших учасників, тому історія стала обов’язковим предметом. А вибірковий – для того, аби сформувати такий перелік предметів, щоб зручно і доцільно використати їх при вступі в університет».
Своєю чергою, це призвело до збільшення часових рамок проходження тестування. Якщо у попередні роки учасники проходили НМТ за 120-180 хвилин, то у 2024 році – це 240 хвилин.
«У зв’язку з цим наше тестування проходитиме у два етапи по 120 хвилин з 20-хвилинною перервою, упродовж якої учасники не матимуть змоги залишати пункт тестування. Однак вони зможуть покидати аудиторію і, до прикладу, перекусити», – додала завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень.
Слід зазначити, що впродовж перших 120-ти хвилин учасники будуть виконувати виключно українську мову і математику, а впродовж другого етапу – історію України та вибірковий предмет.
Окрім того, з метою перевірки дотримання процедур і правил проходження тестування у цьому році планують повернути використання металодетекторів. Також НМТ проходитиме в одну зміну (раніше можна було обрати).
Наразі реєстрація на НМТ-2024 уже розпочалася і триватиме до 11 квітня. До 15 квітня можна ще буде вносити зміни у реєстраційні дані.
«Ми вже бачимо, що волинські учасники досить активно розпочали реєструватися на національний мультипредметний тест. Розраховуємо на таку ж кількість дітей, як і минулого року – понад десять тисяч», – сказала пані Алла.
Під час реєстрації на НМТ учасники:
• зазначають вибірковий предмет,
• вказують місто, де вони перебуватимуть під час проходження тесту. Система буде логістично розподіляти волинян по тимчасових екзаменаційних центрах,
• завантажують сканкопії паспорта, картку платника податків, за необхідності додатковий документ, який засвідчує особливі потреби, документ, що підтверджує освітній рівень (якщо його немає, то довідку від навчального закладу, що учасник у поточному році завершує здобуття загальної середньої освіти).
«На Волині створено єдиний пункт реєстрації, де ми надаємо допомогу учасникам НМТ з вирішенням будь-яких питань. Він відкритий на базі відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 31», – повідомила Алла Корнейко.
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Про це під час брифінгу ОДА повідомила завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко, йдеться у повідомленні на сторінці ОВА у фейсбуці.
«У поточному році НМТ учасники складатимуть з чотирьох предметів, тоді як у минулому році були три. Таким чином розширюється обов’язкова складова тесту: українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет – вибірковий, який кожен учасник обирає довільно із запропонованого переліку, – сказала Алла Корнейко. – Ми розуміємо, які ми переживаємо часи, наскільки зараз велике значення має історична компетентність наших учасників, тому історія стала обов’язковим предметом. А вибірковий – для того, аби сформувати такий перелік предметів, щоб зручно і доцільно використати їх при вступі в університет».
Своєю чергою, це призвело до збільшення часових рамок проходження тестування. Якщо у попередні роки учасники проходили НМТ за 120-180 хвилин, то у 2024 році – це 240 хвилин.
«У зв’язку з цим наше тестування проходитиме у два етапи по 120 хвилин з 20-хвилинною перервою, упродовж якої учасники не матимуть змоги залишати пункт тестування. Однак вони зможуть покидати аудиторію і, до прикладу, перекусити», – додала завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень.
Слід зазначити, що впродовж перших 120-ти хвилин учасники будуть виконувати виключно українську мову і математику, а впродовж другого етапу – історію України та вибірковий предмет.
Окрім того, з метою перевірки дотримання процедур і правил проходження тестування у цьому році планують повернути використання металодетекторів. Також НМТ проходитиме в одну зміну (раніше можна було обрати).
Наразі реєстрація на НМТ-2024 уже розпочалася і триватиме до 11 квітня. До 15 квітня можна ще буде вносити зміни у реєстраційні дані.
«Ми вже бачимо, що волинські учасники досить активно розпочали реєструватися на національний мультипредметний тест. Розраховуємо на таку ж кількість дітей, як і минулого року – понад десять тисяч», – сказала пані Алла.
Під час реєстрації на НМТ учасники:
• зазначають вибірковий предмет,
• вказують місто, де вони перебуватимуть під час проходження тесту. Система буде логістично розподіляти волинян по тимчасових екзаменаційних центрах,
• завантажують сканкопії паспорта, картку платника податків, за необхідності додатковий документ, який засвідчує особливі потреби, документ, що підтверджує освітній рівень (якщо його немає, то довідку від навчального закладу, що учасник у поточному році завершує здобуття загальної середньої освіти).
«На Волині створено єдиний пункт реєстрації, де ми надаємо допомогу учасникам НМТ з вирішенням будь-яких питань. Він відкритий на базі відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 31», – повідомила Алла Корнейко.
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