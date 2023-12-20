На Волині розкрили деталі проходження НМТ-2024

Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів, отриманих на основі повної загальної середньої освіти в Україні буде проводитися втретє у форматі національного мультипредметного тесту. Однак цьогоріч НМТу порівнянні з попередніми роками.Про це під час брифінгу ОДА повідомила завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, йдеться у повідомленні на сторінці ОВА у фейсбуці.«У поточному році НМТ учасники складатимуть з чотирьох предметів, тоді як у минулому році були три. Таким чином розширюється обов’язкова складова тесту: українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет – вибірковий, який кожен учасник обирає довільно із запропонованого переліку, – сказала Алла Корнейко. – Ми розуміємо, які ми переживаємо часи, наскільки зараз велике значення має історична компетентність наших учасників, тому історія стала обов’язковим предметом. А вибірковий – для того, аби сформувати такий перелік предметів, щоб зручно і доцільно використати їх при вступі в університет».Своєю чергою, це призвело до збільшення часових рамок проходження тестування. Якщо у попередні роки учасники проходили НМТ за 120-180 хвилин, то у 2024 році – це 240 хвилин.«У зв’язку з цим наше тестування проходитиме у два етапи по 120 хвилин з 20-хвилинною перервою, упродовж якої учасники не матимуть змоги залишати пункт тестування. Однак вони зможуть покидати аудиторію і, до прикладу, перекусити», – додала завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень.Слід зазначити, що впродовж перших 120-ти хвилин учасники будуть виконувати виключно українську мову і математику, а впродовж другого етапу – історію України та вибірковий предмет.Окрім того, з метою перевірки дотримання процедур і правил проходження тестування у цьому році планують повернути використання металодетекторів. Також НМТ проходитиме в одну зміну (раніше можна було обрати).Наразі реєстрація на НМТ-2024 уже розпочалася і триватиме до 11 квітня. До 15 квітня можна ще буде вносити зміни у реєстраційні дані.«Ми вже бачимо, що волинські учасники досить активно розпочали реєструватися на національний мультипредметний тест. Розраховуємо на таку ж кількість дітей, як і минулого року – понад десять тисяч», – сказала пані Алла.Під час реєстрації на НМТ учасники:• зазначають вибірковий предмет,• вказують місто, де вони перебуватимуть під час проходження тесту. Система буде логістично розподіляти волинян по тимчасових екзаменаційних центрах,• завантажують сканкопії паспорта, картку платника податків, за необхідності додатковий документ, який засвідчує особливі потреби, документ, що підтверджує освітній рівень (якщо його немає, то довідку від навчального закладу, що учасник у поточному році завершує здобуття загальної середньої освіти).«На Волині створено єдиний пункт реєстрації, де ми надаємо допомогу учасникам НМТ з вирішенням будь-яких питань. Він відкритий на базі відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 31», – повідомила Алла Корнейко.