Ексдиректор ДП міноборони зі спільником погоріли на рекордному хабарі

На хабарі у 600 тис доларів правоохоронці викрили підприємця та ексдиректора держпідприємства Міноборони України.Про це у телеграмі інформує Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрито на корупційній схемі директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України.За даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільнику представника ТОВ за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони.Вони мали вплинути на директора держпідприємства, у віданні якого перебувають землі оборони, для укладання тристороннього договору будівництва житлового комплексу.Неправомірна вигода становила 600 тис доларів США.Під час одержання 320 тис доларів США готівкою, а також договорів про право власності на житлову нерухомість вартістю 280 тис доларів США їх затримано у порядку ст. 208 КПК України.Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).Досудове розслідування – ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – УСР в Київській області ДСР НП України