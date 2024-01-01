Ексдиректор ДП міноборони зі спільником погоріли на рекордному хабарі

Ексдиректор ДП міноборони зі спільником погоріли на рекордному хабарі
На хабарі у 600 тис доларів правоохоронці викрили підприємця та ексдиректора держпідприємства Міноборони України.

Про це у телеграмі інформує Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрито на корупційній схемі директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України.

За даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільник вимагали гроші у представника ТОВ за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони.
Ексдиректор ДП міноборони зі спільником погоріли на рекордному хабарі

Вони мали вплинути на директора держпідприємства, у віданні якого перебувають землі оборони, для укладання тристороннього договору будівництва житлового комплексу.

Неправомірна вигода становила 600 тис доларів США.
Ексдиректор ДП міноборони зі спільником погоріли на рекордному хабарі

Під час одержання 320 тис доларів США готівкою, а також договорів про право власності на житлову нерухомість вартістю 280 тис доларів США їх затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Ексдиректор ДП міноборони зі спільником погоріли на рекордному хабарі

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Досудове розслідування – ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – УСР в Київській області ДСР НП України

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Теги: хабар, Україна
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