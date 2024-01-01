Ексдиректор ДП міноборони зі спільником погоріли на рекордному хабарі
Сьогодні, 17:32
На хабарі у 600 тис доларів правоохоронці викрили підприємця та ексдиректора держпідприємства Міноборони України.
Про це у телеграмі інформує Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрито на корупційній схемі директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України.
За даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільник вимагали гроші у представника ТОВ за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони.
Вони мали вплинути на директора держпідприємства, у віданні якого перебувають землі оборони, для укладання тристороннього договору будівництва житлового комплексу.
Неправомірна вигода становила 600 тис доларів США.
Під час одержання 320 тис доларів США готівкою, а також договорів про право власності на житлову нерухомість вартістю 280 тис доларів США їх затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Досудове розслідування – ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – УСР в Київській області ДСР НП України
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі інформує Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрито на корупційній схемі директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України.
За даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільник вимагали гроші у представника ТОВ за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони.
Вони мали вплинути на директора держпідприємства, у віданні якого перебувають землі оборони, для укладання тристороннього договору будівництва житлового комплексу.
Неправомірна вигода становила 600 тис доларів США.
Під час одержання 320 тис доларів США готівкою, а також договорів про право власності на житлову нерухомість вартістю 280 тис доларів США їх затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Досудове розслідування – ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – УСР в Київській області ДСР НП України
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ексдиректор ДП міноборони зі спільником погоріли на рекордному хабарі
Сьогодні, 17:32
Як капелани допомагають князівській бригаді з Волині
Сьогодні, 17:11
Суд: колишнє керівництво «Луцького КХП №2» сяде за ґрати
Сьогодні, 16:52
Волинські воїни знищили російський танк: ефектне відео
Сьогодні, 16:40