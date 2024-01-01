Як капелани допомагають князівській бригаді з Волині

Один із напрямків капеланської роботи – доброчинна діяльність. Військові капелани не лише співпрацюють з волонтерами, а йПро це у телеграмі повідомляє 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого з Волині.Нещодавно до бригади завітав отецьз подарунками, які він передав через капелана бригади отця Ігоря.«Отець Михайло дуже часто до нас приїжджає. Ми знайомі з ним з 2015 року. Завжди привозить те, що треба. Вірить у те, що він робить», - каже капелан нашої Князівської бригадиЦі священники були одні з перших, хто почав займатися військовим капеланством.«Я завжди залюбки приїжджаю в 14 окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого, тому, що в мене тут є побратим-капелан, з яким ми давно комунікуємо та працюємо у різних напрямках. Окрім смаколиків, відремонтованих деталей, та побутових речей привезли цих вогняних птахів, щоб вони допомагали воїнам зупиняти зло, яке прийшло на нашу землю», - зазначив отець Михайло.