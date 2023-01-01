Воїн-капелан із Луцька відкрив благодійну виставку-продаж сакральних картин

Атовець, учасник бойових дій, військовий капеланіз Луцька презентував у Волинському національному університеті благодійну виставку-продаж власних картин задля допомоги волинським захисникам.Понад 10 сакральних полотен лучанин створив у госпіталі, згадуючи враження від війни, зазначила на своїй сторінці у Фейсбуку дружина капеланаЗ її слів, декілька картин написані за мотивами образів сучасного іконопису, а також полотна, що віддзеркалюють мужність, біль, звитягу та страждання українців під час російської агресії."Вовки да Вінчі", "Айдар", "Буча", "Ірпінь", Архангел Михаїл у молитві за Україну, інші замальовки нашого спротиву, покровитель ЗСУ Петро Конашевич-Сагайдачний, Святий Миколай, Ісус і Богородиця з немовлям Ісуса. Кожна із них написана серцем, із переживанням побаченого і відчутого на війні". — написала дружина автора робіт.Полотна виставили у фоє на третьому поверсі вишу для огляду і подальшого продажу. Вартість робіт стартує від тисячі гривень. За виручені кошти ГО "Військові капелани Волині" планує придбати тепловізори та приціл нічного бачення для 111-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, де служать багато лучан і волинян.Кошти за одну із робіт, де зображена постать монаха, спрямують на закупівлю матеріалів для картин, що Руслан Кашаюк надалі створюватиме для підтримки військових.Під час відкриття виставки, сказано на сайті вишу, лучанин Руслан Кашаюк згадав про загиблого 28-річного військовослужбовця Миколу Мялковського, пам'яті якого присвятили композицію Мирослава Скорика "Мелодія". Також під час заходу капелан розповів про історію кожної написаної картини, додавши, що військові та цивільні мають працювати пліч-о-пліч заради спільної перемоги.