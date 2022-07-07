На Волині у підприємця заберуть землі зі ставками

Північно-західний апеляційний господарський суд зобов’язав суб’єкт господарювання повернути громаді Берестечка земельні ділянки водного фонду загальною площею майже 80 га та вартістю 223 мільйони гривень.Про це інформує прокуратура Волині.Луцька окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області з позовом, адже підприємець незаконно, після закінчення терміну дії договору оренди земельних ділянок з розташованими на них ставками, продовжував їх використовувати для ведення рибного господарства.При цьому орендна плата у бюджет Берестечківської міської ради не надходила.Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, проте прокурори відстояли свою позицію щодо необхідності повернення землі зі ставками громаді в апеляційному суді.