Як купити легальну ялинку і не нарватися на штраф

Як купити легальну ялинку і не нарватися на штраф
Стартували продажі новорічних ялинок. Жива, штучна чи альтернативна — обирати вам.

Проте пам'ятайте, що варто купувати живі новорічні дерева лише на офіційних ярмарках, для яких дерева спеціально вирощують на ялинкових фермах. На стихійних ринках хвойні дерева реалізовуються без документів та можуть бути шкідливими. Тож як перевірити, що ярмарок офіційний?

Поради дали у Патрульній поліції України.

Тож усі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані або містити етикетки. Це захистить споживачів від придбання незаконно зрубаних дерев, оскільки в чипі чи індивідуальному номері штрихкоду
міститься вся інформація про дерево.

Територія ярмарку має бути обов’язково огороджена.

Локація повинна містити інформацію про суб’єкта підприємницької діяльності, який здійснює продаж, та режим роботи.

Має бути лінійка для виміру розміру новорічного дерева та оприлюднена вартість погонного метра.

Усі законно зрубані ялинки можна перевірити на сайті open.ukrforest.com

Нагадуємо, що за незаконну вирубку, транспортування та реалізацію нелегальних ялинок передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

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Теги: ялинки, поліція
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