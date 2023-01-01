Захисники вночі збили 10 російських безпілотників та 10 балістичних ракет





Про це



"Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.



Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині – в зоні відповідальності повітряного командування «Південь».



Рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по столиці України", - йдеться в повдіомленні.



Зазначається, що усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 13 грудня 2023 року окупанти атакували безпілотниками типу «Shahed» з району Балаклави (окупований Крим).Про це повідомили у Повітряних силах."Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині – в зоні відповідальності повітряного командування «Південь».Рівно о 03.00 13 грудня 2023 року", - йдеться в повдіомленні.Зазначається, що усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.

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