Захисники вночі збили 10 російських безпілотників та 10 балістичних ракет

Захисники вночі збили 10 російських безпілотників та 10 балістичних ракет
У ніч на 13 грудня 2023 року окупанти атакували безпілотниками типу «Shahed» з району Балаклави (окупований Крим).

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.

Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині – в зоні відповідальності повітряного командування «Південь».

Рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по столиці України", - йдеться в повдіомленні.

Зазначається, що усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.

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Теги: Росія, Україна, війна
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