Нічна атака на Київ: постраждали понад 50 людей, пошкоджені медзаклади і будинки





Про це Віталій Кличко.



"У Дніпровському районі столиці наразі пʼятеро постраждалих. Трьох госпіталізували до медзакладів міста. Двом медики надали допомогу на місці.



У Дарницькому районі палає одноповерховий житловий будинок. Екстрені служби прибули на місце.



У Дніпровському районі горять 4 автівки в дворі житлового будинку. Палає один із балконів будинку та пошкоджений фасад будівлі



Рятувальники вже вивели 15 людей, із них четверо дітей. Пожежні служби гасять пожежу. Евакуація мешканців триває", - йдеться в повідомленні.



Згодом мер столиці повідомив, що в одній із дитячих лікарень у Дніпровському районі повибивало вікна та пошкодило центральний вхід до закладу.



"У Дніпровському районі наразі 12 постраждалих. Пʼятьох госпіталізували, семеро людей отримали допомогу медиків на місці. Внаслідок нічної ракетної атаки ворога в Дніпровському районі столиці пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Із нього рятувальники евакуювали 15 мешканців, у тому числі четверо дітей та двох неходячих. Також палали автівки в дворі цього будинку", - повідомив Кличко.



Горів і приватний будинок у Дніпровському районі та уламок ракети, який впав на відкритій території в Деснянському районі.



Сталася пожежа також і в приватному будинку в Дарницькому районі столиці.



Постраждало і приміщення дитячої лікарні в Дніпровському районі. Там вибило шибки та пошкодило центральний вхід закладу.



У Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі. Аварійні бригади працюють на місці, щоб оперативно ліквідувати пошкодження.



О 5.39 Віталій Кличко повідомив, що під час нічної атаки на столицю відбулося, за попередньою інформацією, падіння ракети на територію однієї з лікарень столиці



У кількох корпусах закладу повилітали вікна. Одна людина постраждала. Поліція прибула на місце, оглядають воронку на території медзакладу.



"Загалом у результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, у тому числі двох дітей, госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й 6 дітям", - розповів Віталій Кличко.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 13 грудня росія знову атакувала Київ.Про це повідомив міський голова Києва"У Дніпровському районі столиці наразі пʼятеро постраждалих. Трьох госпіталізували до медзакладів міста. Двом медики надали допомогу на місці.У Дарницькому районі палає одноповерховий житловий будинок. Екстрені служби прибули на місце.У Дніпровському районі горять 4 автівки в дворі житлового будинку. Палає один із балконів будинку та пошкоджений фасад будівліРятувальники вже вивели 15 людей, із них четверо дітей. Пожежні служби гасять пожежу. Евакуація мешканців триває", - йдеться в повідомленні.Згодом мер столиці повідомив, що в одній із дитячих лікарень у Дніпровському районі повибивало вікна та пошкодило центральний вхід до закладу."У Дніпровському районі наразі 12 постраждалих. Пʼятьох госпіталізували, семеро людей отримали допомогу медиків на місці. Внаслідок нічної ракетної атаки ворога в Дніпровському районі столиці пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Із нього рятувальники евакуювали 15 мешканців, у тому числі четверо дітей та двох неходячих. Також палали автівки в дворі цього будинку", - повідомив Кличко.Горів і приватний будинок у Дніпровському районі та уламок ракети, який впав на відкритій території в Деснянському районі.Сталася пожежа також і в приватному будинку в Дарницькому районі столиці.Постраждало і приміщення дитячої лікарні в Дніпровському районі. Там вибило шибки та пошкодило центральний вхід закладу.У Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі. Аварійні бригади працюють на місці, щоб оперативно ліквідувати пошкодження.О 5.39 Віталій Кличко повідомив, що під час нічної атаки на столицю відбулося, за попередньою інформацією, падіння ракети на територію однієї з лікарень столиціУ кількох корпусах закладу повилітали вікна. Одна людина постраждала. Поліція прибула на місце, оглядають воронку на території медзакладу."Загалом у результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, у тому числі двох дітей, госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й 6 дітям", - розповів Віталій Кличко.

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