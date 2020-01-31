Священник з Волині розповів, чому відвідав Пашу «Мерседеса»

Священник з Волині розповів, чому відвідав Пашу «Мерседеса»
Священник ПЦУ Віктор Мартиненко, який зустрівся з митрополитом Павлом (Лебедем) детальніше пояснив мотиви свого вчинку і додав, що його зустріч з митрополитом була спрямована на примирення та взаєморозуміння між ними.

Він наголосив на сторінці у Фейсбуку, що не поділяє поглядів митрополита Павла, однак вважає за доцільне примиритися особисто попри минулі розбіжності.

“У першому реченні вчорашнього посту, я написав, що мав, маю і матиму різні погляди з митр. Павлом Лебедем, рекомим Паша Мерседес. Ніде і ніяк я не сказав, що солідаризуюся або виправдовую його слова чи вчинки. Також я не сказав що міняю своє ставлення до тих слів чи вчинків”, – зазначив він.

У своєму дописі отець Віктор також зазначив, що його інтенція полягала в тому, щоб виконати християнську заповідь про примирення та відвідування ув’язнених. Він нагадав, що християнським священикам завжди була історично стала практика відвідувати ув’язнених, включаючи серійних вбивць.

Отець Віктор також відповів на критику та звинувачення, зазначивши, що своє рішення зустрітися з митрополитом Павлом не пов’язане з якимись структурами чи Церквами, а є особистим вибором для досягнення примирення та прояву християнських цінностей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ПЦУ, УПЦ МП, конфлікт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дідух на Різдво: давня традиція поширюється не лише в селах, а й у містах
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Священник з Волині розповів, чому відвідав Пашу «Мерседеса»
Сьогодні, 07:10
На Волині у підприємця заберуть землі зі ставками
Сьогодні, 05:12
У МВС розказали, як викликати служби екстреної допомоги, поки «Київстар» не працює
Сьогодні, 03:07
Воїн-капелан із Луцька відкрив благодійну виставку-продаж сакральних картин
Сьогодні, 01:30
13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
31 січень, 2020, 15:42
У волинянина, якого біля храму жорстоко побили представники УПЦ (МП), – зламані ребра У волинянина, якого біля храму жорстоко побили представники УПЦ (МП), – зламані ребра
03 травень, 2019, 13:20
Постраждалого у бійці біля храму на Волині у важкому стані везуть до Луцька Постраждалого у бійці біля храму на Волині у важкому стані везуть до Луцька
03 травень, 2019, 09:44
На Волині ще дві громади перейшли до ПЦУ разом з настоятелем На Волині ще дві громади перейшли до ПЦУ разом з настоятелем
01 грудень, 06:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Священник з Волині розповів, чому відвідав Пашу «Мерседеса»
Сьогодні, 07:10
 0
На Волині у підприємця заберуть землі зі ставками
Сьогодні, 05:12
 0
У МВС розказали, як викликати служби екстреної допомоги, поки «Київстар» не працює
Сьогодні, 03:07
 0
Воїн-капелан із Луцька відкрив благодійну виставку-продаж сакральних картин
Сьогодні, 01:30
 0
13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8