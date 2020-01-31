Священник з Волині розповів, чому відвідав Пашу «Мерседеса»
Сьогодні, 07:10
Священник ПЦУ Віктор Мартиненко, який зустрівся з митрополитом Павлом (Лебедем) детальніше пояснив мотиви свого вчинку і додав, що його зустріч з митрополитом була спрямована на примирення та взаєморозуміння між ними.
Він наголосив на сторінці у Фейсбуку, що не поділяє поглядів митрополита Павла, однак вважає за доцільне примиритися особисто попри минулі розбіжності.
“У першому реченні вчорашнього посту, я написав, що мав, маю і матиму різні погляди з митр. Павлом Лебедем, рекомим Паша Мерседес. Ніде і ніяк я не сказав, що солідаризуюся або виправдовую його слова чи вчинки. Також я не сказав що міняю своє ставлення до тих слів чи вчинків”, – зазначив він.
У своєму дописі отець Віктор також зазначив, що його інтенція полягала в тому, щоб виконати християнську заповідь про примирення та відвідування ув’язнених. Він нагадав, що християнським священикам завжди була історично стала практика відвідувати ув’язнених, включаючи серійних вбивць.
Отець Віктор також відповів на критику та звинувачення, зазначивши, що своє рішення зустрітися з митрополитом Павлом не пов’язане з якимись структурами чи Церквами, а є особистим вибором для досягнення примирення та прояву християнських цінностей.
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Він наголосив на сторінці у Фейсбуку, що не поділяє поглядів митрополита Павла, однак вважає за доцільне примиритися особисто попри минулі розбіжності.
“У першому реченні вчорашнього посту, я написав, що мав, маю і матиму різні погляди з митр. Павлом Лебедем, рекомим Паша Мерседес. Ніде і ніяк я не сказав, що солідаризуюся або виправдовую його слова чи вчинки. Також я не сказав що міняю своє ставлення до тих слів чи вчинків”, – зазначив він.
У своєму дописі отець Віктор також зазначив, що його інтенція полягала в тому, щоб виконати християнську заповідь про примирення та відвідування ув’язнених. Він нагадав, що християнським священикам завжди була історично стала практика відвідувати ув’язнених, включаючи серійних вбивць.
Отець Віктор також відповів на критику та звинувачення, зазначивши, що своє рішення зустрітися з митрополитом Павлом не пов’язане з якимись структурами чи Церквами, а є особистим вибором для досягнення примирення та прояву християнських цінностей.
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