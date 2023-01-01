У МВС розказали, як викликати служби екстреної допомоги, поки «Київстар» не працює
Сьогодні, 03:07
Поки мережа мобільного зв'язку "Київстар" не працює, викликати екстрені служби можна через інтернет чи з одного з пунктів незламності.
Про альтернативні можливості розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він нагадав, що якщо є доступ до Wi-Fi, то можна зателефонувати чи написати у месенджери екстрених служб. Номер є на офіційному сайті МВС, а також на сторінках соцмереж МВС.
"Номер телефону відповідно до регіону необхідно внести у свою телефонну книгу і після цього зателефонувати через будь-який зручний месенджер — вайбер, ватсап, телеграм чи сігнал", — пояснив заступник міністра.
Тимченко розповів, що якщо система оповіщення не працюватиме, то по вулицях будуть їздити екіпажі патрульної поліції та ДСНС та сповіщати про небезпеку у гучномовці.
Також він порадив звертатися до тих пунктів незламності, які оснащені засобами зв'язку. Через них можна викликати допомогу.
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Про альтернативні можливості розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він нагадав, що якщо є доступ до Wi-Fi, то можна зателефонувати чи написати у месенджери екстрених служб. Номер є на офіційному сайті МВС, а також на сторінках соцмереж МВС.
"Номер телефону відповідно до регіону необхідно внести у свою телефонну книгу і після цього зателефонувати через будь-який зручний месенджер — вайбер, ватсап, телеграм чи сігнал", — пояснив заступник міністра.
Тимченко розповів, що якщо система оповіщення не працюватиме, то по вулицях будуть їздити екіпажі патрульної поліції та ДСНС та сповіщати про небезпеку у гучномовці.
Також він порадив звертатися до тих пунктів незламності, які оснащені засобами зв'язку. Через них можна викликати допомогу.
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