Волинські воїни знищили російський танк: ефектне відео

Волинські воїни знищили російський танк: ефектне відео
Військовослужбовці волинської 100-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання на фронті.

Про це в телеграмі повідомляє військова частина.

Завдяки волинським воїнам ще один російський танк перетворився на сході України на купу добре просмаженого металобрухту.

«Постаралися бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) 100 обр «VORON 100»! Ворожа техніка палала по-весняному натхненно та бавовняно! І так буде аж до повного звільнення території України від озвірілої орди!» - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, під час відбиття штурму на Луганщині бійці ТРО з Волині ліквідували майже три десятки загарбників.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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