Під час відбиття штурму на Луганщині бійці ТРО з Волині ліквідували майже три десятки загарбників





Це сталося під час відбиття штурму військ РФ на позиції тероборонівців, повідомили у пресслужбі бригади.



Як зазначили військові, за підтримки бронетехніки в наступ пішли кількасот росіян. Тероборонівцям вдалося відбити черговий штурм.



Внаслідок бою було знищено три танки, пошкоджено БМП-2, МТ-ЛБ, 120 мм міномет та три бліндажі. В один із російських танків волиняни поцілили з допомогою FPV-дрона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 січня у Серебрянському лісі на Луганщині бійці 100 бригади тероборони Волині ліквідували 27 російських військових.Це сталося під час відбиття штурму військ РФ на позиції тероборонівців, повідомили у пресслужбі бригади.Як зазначили військові, за підтримки бронетехніки в наступ пішли кількасот росіян. Тероборонівцям вдалося відбити черговий штурм.Внаслідок бою було знищено три танки, пошкоджено БМП-2, МТ-ЛБ, 120 мм міномет та три бліндажі. В один із російських танків волиняни поцілили з допомогою FPV-дрона.

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