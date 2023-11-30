Під час відбиття штурму на Луганщині бійці ТРО з Волині ліквідували майже три десятки загарбників
Сьогодні, 22:46
15 січня у Серебрянському лісі на Луганщині бійці 100 бригади тероборони Волині ліквідували 27 російських військових.
Це сталося під час відбиття штурму військ РФ на позиції тероборонівців, повідомили у пресслужбі бригади.
Як зазначили військові, за підтримки бронетехніки в наступ пішли кількасот росіян. Тероборонівцям вдалося відбити черговий штурм.
Внаслідок бою було знищено три танки, пошкоджено БМП-2, МТ-ЛБ, 120 мм міномет та три бліндажі. В один із російських танків волиняни поцілили з допомогою FPV-дрона.
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Це сталося під час відбиття штурму військ РФ на позиції тероборонівців, повідомили у пресслужбі бригади.
Як зазначили військові, за підтримки бронетехніки в наступ пішли кількасот росіян. Тероборонівцям вдалося відбити черговий штурм.
Внаслідок бою було знищено три танки, пошкоджено БМП-2, МТ-ЛБ, 120 мм міномет та три бліндажі. В один із російських танків волиняни поцілили з допомогою FPV-дрона.
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