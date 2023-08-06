Зима в Луцькому зоопарку: як живуть тварини





Про це Людмила Денисенко.



Цілодобово підтримують температуру 15 градусів тепла у вольєрі капуцинів-плакс, яких у зоопарку є четверо. Зі слів доглядальниці відділу приматів Іванни Репецької, для них готують каші з овочами, зокрема гарбузову, запечені яблука й теплі компоти, які вони полюбляють.



Працівниця каже: щодня спостерігають за поведінкою капуцинів та інших приматів. Найбільш витривалі щодо температури зелені мартишки.



"Вони все одно відчувають, що їх обмежили. Вони не можуть вийти на вулицю погуляти, тому ми намагаємось їх забезпечити іграшками, смаколиками, щоб вони не сумували більше контактуємо з ними", — каже Іванна Репецька.



Всього у звіринці є 70 теплолюбних тварин, усі вони — примати. Тепло у вольєрах, каже доглядальниці відділу, підтримують за допомогою нагрівальних приладів чи теплої підлоги у вольєрах.



Доглядальник тварин копитного ряду Михаїл Пятак у зоопарку піклується про самицю бізона європейського. Чоловік каже: з настанням зими у тварини густішає хутро, морозні ночі вона проводить у хатинці.



"Щоби було тепліше ми завозимо солому, ялинки. От грається з ними. Так що не замерзне", — зазначив працівник звіринця.



У Луцькому зоопарку взимку чарівна атмосфера, говорить відвідувач зоопарку Роман, який прийшов разом із родиною.



"Цікаво подивитися як тварини ведуть себе в зимових умовах. Тут є екзотичні тварини, ті самі лами, альпаки, такого ми не бачимо в наших селах, тому цікаво прийти", — говорить лучанин.



Коли температура повітря опускається нижче 10 градусів, каже Людмила Денисенко, копитних тварин не випускають із утеплених будиночків, а від вітру та снігу облаштовують хвойні загорожі, підбивають відповідний раціон харчування.



"При низьких температурах основна частина раціону для копитних і жуйних тварин становить сіно або кормові віники, також овес, ячмінь, все те, що не замерзає", — говорить керівниця зоопарку.



Зимують у відкритих вольєрах олень, лось європейський, верблюди, віслюки, лами, вівці, кози, барани, лисиці, вовки та усі види птах, додала Людмила Денисенко. У теплих приміщеннях лев та самки копитних, які в очікуванні потомства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже 2 000 тварин 146 видів мешкають просто неба й у закритих вольєрах у Луцькому зоопарку. Копитні стійко переносять морози, а для теплолюбних тварин підтримують комфортну температуру від +15°C до +25°C.Про це Суспільному розповіла директорка міського звіринцяЦілодобово підтримують температуру 15 градусів тепла у вольєрі капуцинів-плакс, яких у зоопарку є четверо. Зі слів доглядальниці відділу приматів, для них готують каші з овочами, зокрема гарбузову, запечені яблука й теплі компоти, які вони полюбляють.Працівниця каже: щодня спостерігають за поведінкою капуцинів та інших приматів. Найбільш витривалі щодо температури зелені мартишки."Вони все одно відчувають, що їх обмежили. Вони не можуть вийти на вулицю погуляти, тому ми намагаємось їх забезпечити іграшками, смаколиками, щоб вони не сумували більше контактуємо з ними", — каже Іванна Репецька.Всього у звіринці є 70 теплолюбних тварин, усі вони — примати. Тепло у вольєрах, каже доглядальниці відділу, підтримують за допомогою нагрівальних приладів чи теплої підлоги у вольєрах.Доглядальник тварин копитного рядуу зоопарку піклується про самицю бізона європейського. Чоловік каже: з настанням зими у тварини густішає хутро, морозні ночі вона проводить у хатинці."Щоби було тепліше ми завозимо солому, ялинки. От грається з ними. Так що не замерзне", — зазначив працівник звіринця.У Луцькому зоопарку взимку чарівна атмосфера, говорить відвідувач зоопарку, який прийшов разом із родиною."Цікаво подивитися як тварини ведуть себе в зимових умовах. Тут є екзотичні тварини, ті самі лами, альпаки, такого ми не бачимо в наших селах, тому цікаво прийти", — говорить лучанин.Коли температура повітря опускається нижче 10 градусів, каже Людмила Денисенко, копитних тварин не випускають із утеплених будиночків, а від вітру та снігу облаштовують хвойні загорожі, підбивають відповідний раціон харчування."При низьких температурах основна частина раціону для копитних і жуйних тварин становить сіно або кормові віники, також овес, ячмінь, все те, що не замерзає", — говорить керівниця зоопарку.Зимують у відкритих вольєрах олень, лось європейський, верблюди, віслюки, лами, вівці, кози, барани, лисиці, вовки та усі види птах, додала Людмила Денисенко. У теплих приміщеннях лев та самки копитних, які в очікуванні потомства.

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