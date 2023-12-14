На Київщині 18-річний батько вбив двомісячну доньку, бо та плакала

У Київській області 18-річний хлопець завдав смертельного удару своїй двомісячній доньці. У такий спосіб він намагався «заспокоїти» дитину через її плач.Про це повідомила Київська обласна прокуратура.За даними слідства, в одному з сіл Білоцерківського району 18-річний хлопець залишився вдома зі своєю двомісячною дочкою. Дівчинка вередувала, що сильно дратувало батька.Як встановили слідчі, аби «заспокоїти» дитину, чоловік підійшов до її візочка та вдарив дівчинку по голові. Пізніше дитина перестала подавати ознаки життя.Коли на місце події приїхали лікарі та правоохоронці, хлопець намагався обманути слідство та звинувачував у смерті дочки медиків, які напередодні лікували її від запалення легень.Проте судово-медична експертиза підтвердила, що смерть дівчинки настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.18-річному жителю Київщини оголосили підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.