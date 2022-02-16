Загроза нацбезпеці: відомий юрист розкритикував законопроєкт про реєстр військовзобов'язаних





Про суперечливі норми у документі, які можуть бути незаконними, в ексклюзивному коментарі Ростислав Кравець.



"Формально створюється мегареєстр, який буде містити всю інформацію, яка буде міститися невідомо де. Питання до того, як буде здійснюватися захист персональних даних. Ми ж бачимо, що бази "Нової пошти", "Дії", "Приватбанку" були під атакою", – каже юрист.



На його думку, цей законопроєкт може нести загрозу національній безпеці України.



"Суб'єкта персональних даних, тобто нас з вами, позбавляють будь-якого захисту на розповсюдження своїх даних. Вносяться дані в один реєстр з усіх інших реєстрів, однак насправді там буде про всіх громадян України, не лише військовозобов'язаних. При цьому, інформації надто багато – про здоров'я, про освіту, про майновий стан", – каже Кравець.



Адвокат стверджує, що внесення такої особистої інформації до реєстру є незаконним.



"В жодній країні світу таких реєстрів не існує. І навпаки, існує дуже велика кількість міжнародних судів, і ЄСПЛ щодо права на забуття (право людини, що дозволяє їй вимагати за певних умов видалення своїх особових даних із загального доступу через пошукові системи – Ред.). А так, виявляється, буде якийсь мега реєстр, де буде зібрана уся інформація про вас. І незрозуміло, яким чином вона допоможе мобілізації. Тобто, які цілі створення цього реєстру. Ніяким чином це не допоможе (мобілізації. – Ред.). Це намагання передати персональні дані про кожного українця у незрозумілі руки", – додав юрист.



Кравець попередив, що у випадку ворожої кібератаки є загроза, що ці дані можуть опинитися в руках росіян.



Що відомо про створення держреєстру військовозобов'язаних



8 листопада ВР ухвалила у І читанні законопроєкт №10062 щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.



10 січня 2024 року Комітет Ради з питань оборони дав рекомендації ухвалити в цілому відповідний законопроєкт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді готують до другого читання законопроєкт № 10062 про держреєстр військовозобов'язаних, сертифікат захисника та автоматичне отримання статусу учасника бойових дій.Про суперечливі норми у документі, які можуть бути незаконними, в ексклюзивному коментарі ТСН.ua розповів відомий український адвокат"Формально створюється мегареєстр, який буде містити всю інформацію, яка буде міститися невідомо де. Питання до того, як буде здійснюватися захист персональних даних. Ми ж бачимо, що бази "Нової пошти", "Дії", "Приватбанку" були під атакою", – каже юрист.На його думку, цей законопроєкт може нести загрозу національній безпеці України."Суб'єкта персональних даних, тобто нас з вами, позбавляють будь-якого захисту на розповсюдження своїх даних. Вносяться дані в один реєстр з усіх інших реєстрів, однак насправді там буде про всіх громадян України, не лише військовозобов'язаних. При цьому, інформації надто багато – про здоров'я, про освіту, про майновий стан", – каже Кравець.Адвокат стверджує, що внесення такої особистої інформації до реєстру є незаконним."В жодній країні світу таких реєстрів не існує. І навпаки, існує дуже велика кількість міжнародних судів, і ЄСПЛ щодо права на забуття (право людини, що дозволяє їй вимагати за певних умов видалення своїх особових даних із загального доступу через пошукові системи – Ред.). А так, виявляється, буде якийсь мега реєстр, де буде зібрана уся інформація про вас. І незрозуміло, яким чином вона допоможе мобілізації. Тобто, які цілі створення цього реєстру. Ніяким чином це не допоможе (мобілізації. – Ред.). Це намагання передати персональні дані про кожного українця у незрозумілі руки", – додав юрист.Кравець попередив, що у випадку ворожої кібератаки є загроза, що ці дані можуть опинитися в руках росіян.8 листопада ВР ухвалила у І читанні законопроєкт №10062 щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.10 січня 2024 року Комітет Ради з питань оборони дав рекомендації ухвалити в цілому відповідний законопроєкт.

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