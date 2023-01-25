Колишня дружина футболіста-зрадника з Луцька Тимощука розповіла, чому він не покине росію

Анатолія Тимощука Надія Навроцька відреагувала на чутки про те, що він виїхав з росії



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Нещодавно американський тренер Денніс Люкен, який працював в Україні, розповів, що Анатолій Тимощук нібито виїхав з росії. А раніше мовчав, бо в Росії протестувати — це не найкраща ідея. Згодом ці чутки спростували. Колишній капітан збірної України продовжує працювати у «Зеніті» з Санкт-Петербургу. Він публічно не засуджував війну Росії проти України.



— То збирався Тимощук втікати з росії чи ні? Що вам відомо?



— Ну, це ж чутки. Тренер розповідає, бо його щось запитали про Тимощука. А що він знає? Він десь пересікався з Тимощуком і колись, можливо, в розмові питав Анатолія, а чого той не виїжджає? А що Тимощуку відповісти на це запитання? На секундочку уявіть себе на місці Тимощука. Я просто знаю Анатолія вже стільки років — він буде грати жертву. Ось він починає: я бідний, нещасний, ну що ж я буду протестувати? Я ж не зможу протестувати… Він багато чого може понарозказувати, бо Тимощук — це одна патологічна брехня. Я не кажу нічого поганого про цього тренера <Люкена>, просто він, напевно, поставив запитання Тимощуку, а той брехні навішав на вуха… Тимощук прекрасно виїжджає на відпочинок. Він прекрасно пересувається світом. В Росії його ніхто не тримає. Умовно не тримає. Але Тимощук не виїде назавжди з Росії по декільком причинам. Бо, по-перше, куди йому виїхати? В Європу? Але тут є закони і вже не можна буде жити так, як Тимощук звик і так, як йому хочеться. Включаючи момент, що йому доведеться платити аліменти дітям. А в росії можна сховатися, не платити. По-друге, для чого йому виїжджати? Йому в росії платять величезну зарплату за незрозумілу роботу. Чому багато платять? Питання логічне. Тому що він потрібен росії… Що він там ще робить? Живе з жінкою старшою за нього і яка має двоє дітей вже повнолітніх. Хлопця, якому більше 20 років, Анатолій відмазує від армії.



Мова йде про рідного сина росіянки Анастасії Клімової, з якою Анатолій наразі у шлюбі, 22-річного Тимофія Клімова. Його можна побачити на фото разом з сестрою Домінікою та дружиною Тимощука Анастасією.



— Росія знала, що буде робити <вести війну> вже дуже давно. І що їй потрібно було зробити? Зібрати максимальну кількість українських лідерів думок і привернути на свою сторону будь-якими методами. Комусь підкласти повію в ліжко. Когось взяти за яйця, когось заманити грошима. Це КГБістські старі методи… Тимощуку показали, як гарно йому буде в Санкт-Петербурзі. Підклали йому там якусь шлюшку, яка почала його тримати за яйця, впливати і капати на його мізки.



Анатолій Тимощук має у своїй кар'єрі виступи за казахстанський «Кайрат», з яким двічі став віцечемпіоном країни, виграв Кубок і Суперкубок. Будучи гравцем Кайрата завершив ігрову кар'єру футболіста у 2017 році та повернувся до росії.



«Бачите, як вчасно спрацювала підкладена ще в 2007 році повія. Вона йому вже впливала на мізки повним ходом. І він повернувся в Санкт-Петербург. Його ніхто не тримає насильно там. Але йому вже тоді вкладали в голову, що треба якусь нерухомість купити. Бо він так завжди казав мені: давай, тут щось купимо? Я кажу, а воно нам треба? Це ще в 2007 році було. Я ніколи на це не погоджувалась, але я бачила в нього таке бажання купити там якусь нерухомість. Я кажу: це чому? Це край землі для мене. Я розумію, що хтось нам скаже: з Донецька переїхали, з маленького міста у великий Санкт-Петербург. З одного боку так, але з іншого боку це не логічно. Тому що є Україна, ми — українці, прожили все життя в Україні. Ну з'їздили пару років і попрацювали в Пітері. Ну що вже купляти там будинок? Йому хтось вбивав це впродовж нашого шлюбу, коли його заграбастали туди. На мою думку вони збирали оцих наших спікерів. Дивіться, для чого збирали? Скажуть: ось Тимощук, він правильний українець, він любить Україну. А оті - це все нацисти, давайте всіх їх нах*р знищимо. Розумієте? Його протиставлять всім іншим українцям. З нього роблять українця в росії для своєї публіки і навіть для світової. А далі що відбувається? Потім вони все одно будуть намагатися влазити в Україну. Наступним поколінням з цим жити. Завдання зробити так, щоб вони не могли вже влазити сюди. Українці мають усвідомлювати, що ці всі люди з росії будуть послані сюди назад. Будуть казати, що росіяни вже не такі погані, подивіться, знову повірте їм. Це ж буде через 10−20 років. Вони будуть там розповідати, розумієте, оцю всю херню нашим дітям, які підростуть? Подивіться, вже зовсім інший світ, ми тут несемо мир і щастя. Росіяни вже думають на роки вперед. У разі поразки, вони думають наперед.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишня дружина футболіста-зрадника з Луцькавідреагувала на чутки про те, що він виїхав з росіїВ коментарі NV вона пояснила, чому Тимощук не буде переїжджати в іншу країну і навіщо росіянам колишній капітан збірної України.Нещодавно американський тренер, який працював в Україні, розповів, що Анатолій Тимощук нібито виїхав з росії. А раніше мовчав, бо в Росії протестувати — це не найкраща ідея. Згодом ці чутки спростували. Колишній капітан збірної України продовжує працювати у «Зеніті» з Санкт-Петербургу. Він публічно не засуджував війну Росії проти України.— То збирався Тимощук втікати з росії чи ні? Що вам відомо?— Ну, це ж чутки. Тренер розповідає, бо його щось запитали про Тимощука. А що він знає? Він десь пересікався з Тимощуком і колись, можливо, в розмові питав Анатолія, а чого той не виїжджає? А що Тимощуку відповісти на це запитання? На секундочку уявіть себе на місці Тимощука. Я просто знаю Анатолія вже стільки років — він буде грати жертву. Ось він починає: я бідний, нещасний, ну що ж я буду протестувати? Я ж не зможу протестувати… Він багато чого може понарозказувати, бо Тимощук — це одна патологічна брехня. Я не кажу нічого поганого про цього тренера <Люкена>, просто він, напевно, поставив запитання Тимощуку, а той брехні навішав на вуха… Тимощук прекрасно виїжджає на відпочинок. Він прекрасно пересувається світом. В Росії його ніхто не тримає. Умовно не тримає. Але Тимощук не виїде назавжди з Росії по декільком причинам. Бо, по-перше, куди йому виїхати? В Європу? Але тут є закони і вже не можна буде жити так, як Тимощук звик і так, як йому хочеться. Включаючи момент, що йому доведеться платити аліменти дітям. А в росії можна сховатися, не платити. По-друге, для чого йому виїжджати? Йому в росії платять величезну зарплату за незрозумілу роботу. Чому багато платять? Питання логічне. Тому що він потрібен росії… Що він там ще робить? Живе з жінкою старшою за нього і яка має двоє дітей вже повнолітніх. Хлопця, якому більше 20 років, Анатолій відмазує від армії.Мова йде про рідного сина росіянки, з якою Анатолій наразі у шлюбі, 22-річного. Його можна побачити на фото разом з сестроюта дружиною Тимощука Анастасією.— Росія знала, що буде робити <вести війну> вже дуже давно. І що їй потрібно було зробити? Зібрати максимальну кількість українських лідерів думок і привернути на свою сторону будь-якими методами. Комусь підкласти повію в ліжко. Когось взяти за яйця, когось заманити грошима. Це КГБістські старі методи… Тимощуку показали, як гарно йому буде в Санкт-Петербурзі. Підклали йому там якусь шлюшку, яка почала його тримати за яйця, впливати і капати на його мізки.Анатолій Тимощук має у своїй кар'єрі виступи за казахстанський «Кайрат», з яким двічі став віцечемпіоном країни, виграв Кубок і Суперкубок. Будучи гравцем Кайрата завершив ігрову кар'єру футболіста у 2017 році та повернувся до росії.«Бачите, як вчасно спрацювала підкладена ще в 2007 році повія. Вона йому вже впливала на мізки повним ходом. І він повернувся в Санкт-Петербург. Його ніхто не тримає насильно там. Але йому вже тоді вкладали в голову, що треба якусь нерухомість купити. Бо він так завжди казав мені: давай, тут щось купимо? Я кажу, а воно нам треба? Це ще в 2007 році було. Я ніколи на це не погоджувалась, але я бачила в нього таке бажання купити там якусь нерухомість. Я кажу: це чому? Це край землі для мене. Я розумію, що хтось нам скаже: з Донецька переїхали, з маленького міста у великий Санкт-Петербург. З одного боку так, але з іншого боку це не логічно. Тому що є Україна, ми — українці, прожили все життя в Україні. Ну з'їздили пару років і попрацювали в Пітері. Ну що вже купляти там будинок? Йому хтось вбивав це впродовж нашого шлюбу, коли його заграбастали туди. На мою думку вони збирали оцих наших спікерів. Дивіться, для чого збирали? Скажуть: ось Тимощук, він правильний українець, він любить Україну. А оті - це все нацисти, давайте всіх їх нах*р знищимо. Розумієте? Його протиставлять всім іншим українцям. З нього роблять українця в росії для своєї публіки і навіть для світової. А далі що відбувається? Потім вони все одно будуть намагатися влазити в Україну. Наступним поколінням з цим жити. Завдання зробити так, щоб вони не могли вже влазити сюди. Українці мають усвідомлювати, що ці всі люди з росії будуть послані сюди назад. Будуть казати, що росіяни вже не такі погані, подивіться, знову повірте їм. Це ж буде через 10−20 років. Вони будуть там розповідати, розумієте, оцю всю херню нашим дітям, які підростуть? Подивіться, вже зовсім інший світ, ми тут несемо мир і щастя. Росіяни вже думають на роки вперед. У разі поразки, вони думають наперед.

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