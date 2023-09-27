На Волині у чотирирічної дитини виявили кір





Про це інформує



Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, діагноз підтвердили лабораторно. Нині відомо, що дівчинка раніше отримувала вакцину від кору, але з порушенням календаря.



Під час епідрозслідування фахівці встановили усіх контактних з дитиною людей, за ними наглядають медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині зареєстрували новий випадок кору. Захворіла чотирирічна дитина, дівчинка нині у лікарні. Триває епідрозслідування.Про це інформує Суспільне Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, діагноз підтвердили лабораторно. Нині відомо, що дівчинка раніше отримувала вакцину від кору, але з порушенням календаря.Під час епідрозслідування фахівці встановили усіх контактних з дитиною людей, за ними наглядають медики.

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