На Волині у чотирирічної дитини виявили кір
Сьогодні, 21:15
На Волині зареєстрували новий випадок кору. Захворіла чотирирічна дитина, дівчинка нині у лікарні. Триває епідрозслідування.
Про це інформує Суспільне.
Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, діагноз підтвердили лабораторно. Нині відомо, що дівчинка раніше отримувала вакцину від кору, але з порушенням календаря.
Під час епідрозслідування фахівці встановили усіх контактних з дитиною людей, за ними наглядають медики.
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Про це інформує Суспільне.
Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, діагноз підтвердили лабораторно. Нині відомо, що дівчинка раніше отримувала вакцину від кору, але з порушенням календаря.
Під час епідрозслідування фахівці встановили усіх контактних з дитиною людей, за ними наглядають медики.
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