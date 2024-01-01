На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Роман Данилюк

Роман Данилюк.



Про це повідомляє міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Лучанин Данилюк Роман Сергійович, 26.12.2001 року народження проходив військову службу за контрактом на посаді сапера 2 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу військової частини.



Солдат Данилюк Роман Сергійович загинув 14.01.2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 січня на Луганщині загинув 22-річний Герой з ЛуцькаПро це повідомляє міський голова ЛуцькаЛучанин Данилюк Роман Сергійович, 26.12.2001 року народження проходив військову службу за контрактом на посаді сапера 2 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу військової частини.Солдат Данилюк Роман Сергійович загинув 14.01.2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

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