На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Роман Данилюк
Сьогодні, 20:12
14 січня на Луганщині загинув 22-річний Герой з Луцька Роман Данилюк.
Про це повідомляє міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Данилюк Роман Сергійович, 26.12.2001 року народження проходив військову службу за контрактом на посаді сапера 2 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу військової частини.
Солдат Данилюк Роман Сергійович загинув 14.01.2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
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Про це повідомляє міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Данилюк Роман Сергійович, 26.12.2001 року народження проходив військову службу за контрактом на посаді сапера 2 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу військової частини.
Солдат Данилюк Роман Сергійович загинув 14.01.2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
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