На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Роман Данилюк

На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Роман Данилюк
14 січня на Луганщині загинув 22-річний Герой з Луцька Роман Данилюк.

Про це повідомляє міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Данилюк Роман Сергійович, 26.12.2001 року народження проходив військову службу за контрактом на посаді сапера 2 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу військової частини.

Солдат Данилюк Роман Сергійович загинув 14.01.2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у чотирирічної дитини виявили кір
Сьогодні, 21:15
Колишня дружина футболіста-зрадника з Луцька Тимощука розповіла, чому він не покине росію
Сьогодні, 20:45
На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Роман Данилюк
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський боєць після поранення наново вчиться заварювати каву
Сьогодні, 19:26
Схожі новини
До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
10 січень, 08:20
Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим воїном Максимом «Далі» Кривцовим Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим воїном Максимом «Далі» Кривцовим
09 січень, 23:38
Не витримало серце: на Волині поховали Героя Руслана Шиманського Не витримало серце: на Волині поховали Героя Руслана Шиманського
09 січень, 23:09
Помер військовий з Волині Віталій Кілосов Помер військовий з Волині Віталій Кілосов
09 січень, 22:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у чотирирічної дитини виявили кір
Сьогодні, 21:15
 0
Колишня дружина футболіста-зрадника з Луцька Тимощука розповіла, чому він не покине росію
Сьогодні, 20:45
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Роман Данилюк
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинський боєць після поранення наново вчиться заварювати каву
Сьогодні, 19:26
 0
Медіа
відео
1/8