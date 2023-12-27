Волинський боєць після поранення наново вчиться заварювати каву
Сьогодні, 19:26
Після поранення військовий Олександр Марчук вчиться готувати собі каву і щодня розробляє руку і дрібну моторику.
Про це повідомляє у фейсбуці Суспільне Луцьк.
У кабінеті ерготерапії боєць займається щодня. Розробляє руку і дрібну моторику.
«Бачте, яка рука? Більше на протеза схожа, ніж на руку. Одразу проходив службу у 35-й бригаді, морська піхота. Потрапили на херсонський напрямок. І вже зараз я переведений за станом здоров’я на військкомат», - каже військовий.
Владислава Глущук, ерготерапевтка, пояснює: «У пацієнта була мінно-вибухова травма, травма хребта, моноплегія лівої верхньої кінцівки. Щоб збільшити м’язову силу та витривалість, ми використовуємо м’які еспандери».
Нагадаємо, 33-річний Ігор Харкевич від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати Україну. Мав декілька контузій та після них все одно повертався до хлопців в окопи.
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Про це повідомляє у фейсбуці Суспільне Луцьк.
У кабінеті ерготерапії боєць займається щодня. Розробляє руку і дрібну моторику.
«Бачте, яка рука? Більше на протеза схожа, ніж на руку. Одразу проходив службу у 35-й бригаді, морська піхота. Потрапили на херсонський напрямок. І вже зараз я переведений за станом здоров’я на військкомат», - каже військовий.
Владислава Глущук, ерготерапевтка, пояснює: «У пацієнта була мінно-вибухова травма, травма хребта, моноплегія лівої верхньої кінцівки. Щоб збільшити м’язову силу та витривалість, ми використовуємо м’які еспандери».
Нагадаємо, 33-річний Ігор Харкевич від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати Україну. Мав декілька контузій та після них все одно повертався до хлопців в окопи.
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