У Києві - острівець пам’яті полеглих волинян

У Києві - острівець пам’яті полеглих волинян
На майдані Незалежності у Києві небайдужі мешканці Ратнівського краю зробили острівець пам’яті.

Про це пише Район. Ратне з посиланням на «Янголів на щиті».

На прапорах України написані імена захисників Ратнівського краю, котрі загинули від початку повномасштабного вторгення й до 1 січня 2024 року.

Таку ініціативу вирішили підтримати краяни, аби кожен відвідувач головної площі столиці пам'ятали про кожного воїна, який обороняє нашу країну від агресора.
У Києві - острівець пам’яті полеглих волинян

Нагадаємо, мешканці обласного центру Волині сьогодні, 15 січня, провели в останню дорогу Героя Мирослава Гузара.

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Теги: вшанування, Волинь
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