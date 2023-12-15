У Києві - острівець пам’яті полеглих волинян





Про це пише



На прапорах України написані імена захисників Ратнівського краю, котрі загинули від початку повномасштабного вторгення й до 1 січня 2024 року.



Таку ініціативу вирішили підтримати краяни, аби кожен відвідувач головної площі столиці пам'ятали про кожного воїна, який обороняє нашу країну від агресора.



Нагадаємо, мешканці обласного центру Волині сьогодні, 15 січня, провели в останню дорогу Героя Мирослава Гузара.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На майдані Незалежності у Києві небайдужі мешканці Ратнівського краю зробили острівець пам’яті.Про це пише Район. Ратне з посиланням на «Янголів на щиті».На прапорах України написані імена захисників Ратнівського краю, котрі загинули від початку повномасштабного вторгення й до 1 січня 2024 року.Таку ініціативу вирішили підтримати краяни, аби кожен відвідувач головної площі столиці пам'ятали про кожного воїна, який обороняє нашу країну від агресора.Нагадаємо, мешканці обласного центру Волині сьогодні, 15 січня,Героя

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