4-річна дівчинка піднялась на Еверест і побила світовий рекорд

4-річна дівчинка піднялась на Еверест і побила світовий рекорд
Дитина у віці 4 років та 5 місяців піднялася на висоту 5300 м над рівнем моря без сторонньої допомоги.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

Разом з нею був батько та 7-річний брат.

4-річна дівчинка піднялась на Еверест і побила світовий рекорд


Загалом діти пройшли 270 км горами.

4-річна дівчинка піднялась на Еверест і побила світовий рекорд


Понад те, вони піднялися на висоту понад 20 тисяч метрів, коли температури повітря становила до мінус 25 градусів.

4-річна дівчинка піднялась на Еверест і побила світовий рекорд


Нагадаємо, легендарна українська альпіністка Антоніна Самойлова, яка двічі сходила на Еверест, підкорила ще одну гору в Гімалаях - Манаслу. Її висота 8163 метри.

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Теги: курйоз, світ
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