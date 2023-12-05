4-річна дівчинка піднялась на Еверест і побила світовий рекорд
Сьогодні, 18:04
Дитина у віці 4 років та 5 місяців піднялася на висоту 5300 м над рівнем моря без сторонньої допомоги.
Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
Разом з нею був батько та 7-річний брат.
Загалом діти пройшли 270 км горами.
Понад те, вони піднялися на висоту понад 20 тисяч метрів, коли температури повітря становила до мінус 25 градусів.
Нагадаємо, легендарна українська альпіністка Антоніна Самойлова, яка двічі сходила на Еверест, підкорила ще одну гору в Гімалаях - Манаслу. Її висота 8163 метри.
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Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
Разом з нею був батько та 7-річний брат.
Загалом діти пройшли 270 км горами.
Понад те, вони піднялися на висоту понад 20 тисяч метрів, коли температури повітря становила до мінус 25 градусів.
Нагадаємо, легендарна українська альпіністка Антоніна Самойлова, яка двічі сходила на Еверест, підкорила ще одну гору в Гімалаях - Манаслу. Її висота 8163 метри.
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