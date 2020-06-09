Українська альпіністка Антоніна Самойлова підкорила третю найвищу вершину світу
Сьогодні, 06:13
Легендарна українська альпіністка Антоніна Самойлова, яка двічі сходила на Еверест, підкорила ще одну гору в Гімалаях - Манаслу. Її висота 8163 метри.
Про це повідомили на фейсбуці "ШоТам?".
Тепер на рахунку Антоніни Самойлової вже три найвищих вершини світу, кожну з яких вона підкорила першою серед українок!
«28 вересня о 7 ранку я стояла на вершині Манаслу, що сягає 8163 метра. А наш синьо-жовтий стяг майорів там, де птахи не літають», — написала альпіністка у соцмережах.
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Про це повідомили на фейсбуці "ШоТам?".
Тепер на рахунку Антоніни Самойлової вже три найвищих вершини світу, кожну з яких вона підкорила першою серед українок!
«28 вересня о 7 ранку я стояла на вершині Манаслу, що сягає 8163 метра. А наш синьо-жовтий стяг майорів там, де птахи не літають», — написала альпіністка у соцмережах.
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