Українська альпіністка Антоніна Самойлова підкорила третю найвищу вершину світу

Українська альпіністка Антоніна Самойлова підкорила третю найвищу вершину світу
Легендарна українська альпіністка Антоніна Самойлова, яка двічі сходила на Еверест, підкорила ще одну гору в Гімалаях - Манаслу. Її висота 8163 метри.

Про це повідомили на фейсбуці "ШоТам?".

Тепер на рахунку Антоніни Самойлової вже три найвищих вершини світу, кожну з яких вона підкорила першою серед українок!

«28 вересня о 7 ранку я стояла на вершині Манаслу, що сягає 8163 метра. А наш синьо-жовтий стяг майорів там, де птахи не літають», — написала альпіністка у соцмережах.


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Теги: альпінізм, Гімалаї, Манаслу
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