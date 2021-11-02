Майже мільйон гривень громади Камінь-Каширщини отримали від заготівлі лісової продукції





Про це інформують у Камінь-Каширській РВА, - пишуть



У розрізі громад це виглядає так: Маневицька ТГ – 232,3 тис. грн; Камінь-Каширська ТГ – 230,6 тис. грн; Сошичненська ТГ – 221 тис. грн; Любешівська ТГ – 144,5 тис. грн; Прилісненська ТГ – 119,6 тис. грн.



«Ці дані проміжні. Сезон чорниці завершений, але триває збір іншої ягідної продукції та грибів, – розповіла начальниця відділу житлово-комунального господарства та екології. – Нагадаю, що заготівлю дарів природи для потреб комерційної та виробничої діяльності проводять на підставі спеціального дозволу – лісового квитка, тільки в межах відведених ділянок лісу та виділеного ліміту. З огляду на дію правового режиму воєнного стану, цей процес проходить лише на визначених територіях. Тож, аби отримати додаткові надходження, органи місцевого самоврядування повинні дбати про легальний хід заготівлі».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До місцевих бюджетів міської, селищних і сільських рад Камінь-Каширщини надійшло понад 948 тис. грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Йдеться про заготівлю сировини, серед якої левова частина – ягоди чорниці.Про це інформують у Камінь-Каширській РВА, - пишуть "Волинські новини". У розрізі громад це виглядає так: Маневицька ТГ – 232,3 тис. грн; Камінь-Каширська ТГ – 230,6 тис. грн; Сошичненська ТГ – 221 тис. грн; Любешівська ТГ – 144,5 тис. грн; Прилісненська ТГ – 119,6 тис. грн.«Ці дані проміжні. Сезон чорниці завершений, але триває збір іншої ягідної продукції та грибів, – розповіла начальниця відділу житлово-комунального господарства та екології. – Нагадаю, що заготівлю дарів природи для потреб комерційної та виробничої діяльності проводять на підставі спеціального дозволу – лісового квитка, тільки в межах відведених ділянок лісу та виділеного ліміту. З огляду на дію правового режиму воєнного стану, цей процес проходить лише на визначених територіях. Тож, аби отримати додаткові надходження, органи місцевого самоврядування повинні дбати про легальний хід заготівлі».

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