3 жовтня на Волині: гортаючи календар
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3 жовтня день народження святкує волинська журналістка Ірина Качан (на фото). Також 3 жовтня народився і звукорежисер Андрій Жирнов.
День народження цього дня й в уродженця села Чорників Володимирського району, відомого мовознавця, перекладача, члена Спілки письменників України Івана Ющука.
3 жовтня в церковному календарі – день пам’яті Діонісія Ареопагіта. За церковними переказами він був учнем апостола Павла, а також першим єпископом в своєму місті. Папа Климент відправив святителя до Галії 95 року, щоб той там проповідував християнство. На жаль через рік Діонісій загинув від рук язичників. Вважається, що святий написав кілька творів, які найбільшу популярність отримали в V столітті та сильно вплинули на розвиток християнської філософії.
Інформаційне агентство "ВолиньPost" вітає усіх волинян з сьогоднішнім святом та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.
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День народження цього дня й в уродженця села Чорників Володимирського району, відомого мовознавця, перекладача, члена Спілки письменників України Івана Ющука.
3 жовтня в церковному календарі – день пам’яті Діонісія Ареопагіта. За церковними переказами він був учнем апостола Павла, а також першим єпископом в своєму місті. Папа Климент відправив святителя до Галії 95 року, щоб той там проповідував християнство. На жаль через рік Діонісій загинув від рук язичників. Вважається, що святий написав кілька творів, які найбільшу популярність отримали в V столітті та сильно вплинули на розвиток християнської філософії.
Інформаційне агентство "ВолиньPost" вітає усіх волинян з сьогоднішнім святом та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.
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