3 жовтня на Волині: гортаючи календар

3 жовтня день народження святкує волинська журналістка(на фото). Також 3 жовтня народився і звукорежисерДень народження цього дня й в уродженця села Чорників Володимирського району, відомого мовознавця, перекладача, члена Спілки письменників України3 жовтня в церковному календарі – день пам’яті. За церковними переказами він був учнем апостола, а також першим єпископом в своєму місті. Папавідправив святителя до Галії 95 року, щоб той там проповідував християнство. На жаль через рік Діонісій загинув від рук язичників. Вважається, що святий написав кілька творів, які найбільшу популярність отримали в V столітті та сильно вплинули на розвиток християнської філософії.вітає усіх волинян з сьогоднішнім святом та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.