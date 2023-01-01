Німеччина ухвалила новий пакет військової допомоги для України





Про це повідомляється на офіційному сайт федерального уряду Німеччини, - пише



Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206. У допомогу також увійшли захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку і танкові тягачі. А також:



4 всюдиходів Bandvagn 206;

мостоукладач Biber;

2 інженерні машини WiSENT 1 MC;

7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;

21 автомобіль для охорони кордону;

радіостанції для танків Leopard;

99 терміналів супутникового звʼязку;

комплект запчастин до БпЛА Vector;

20 000 захисних окулярів;

239 криптофонів;

32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;

1 202 інфузійні насоси (медобладнання).



Відомо, що Україна стала найбільшим покупцем німецької зброї: за перші три квартали 2023 року уряд Німеччини схвалив експорт озброєнь на суму 3,3 млрд євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії.Про це повідомляється на офіційному сайт федерального уряду Німеччини, - пише "Суспільне" Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206. У допомогу також увійшли захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку і танкові тягачі. А також:4 всюдиходів Bandvagn 206;мостоукладач Biber;2 інженерні машини WiSENT 1 MC;7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;21 автомобіль для охорони кордону;радіостанції для танків Leopard;99 терміналів супутникового звʼязку;комплект запчастин до БпЛА Vector;20 000 захисних окулярів;239 криптофонів;32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;1 202 інфузійні насоси (медобладнання).Відомо, що Україна стала найбільшим покупцем німецької зброї: за перші три квартали 2023 року уряд Німеччини схвалив експорт озброєнь на суму 3,3 млрд євро.

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