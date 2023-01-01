Німеччина ухвалила новий пакет військової допомоги для України
02 жовтень, 23:29
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії.
Про це повідомляється на офіційному сайт федерального уряду Німеччини, - пише "Суспільне".
Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206. У допомогу також увійшли захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку і танкові тягачі. А також:
4 всюдиходів Bandvagn 206;
мостоукладач Biber;
2 інженерні машини WiSENT 1 MC;
7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;
21 автомобіль для охорони кордону;
радіостанції для танків Leopard;
99 терміналів супутникового звʼязку;
комплект запчастин до БпЛА Vector;
20 000 захисних окулярів;
239 криптофонів;
32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;
1 202 інфузійні насоси (медобладнання).
Відомо, що Україна стала найбільшим покупцем німецької зброї: за перші три квартали 2023 року уряд Німеччини схвалив експорт озброєнь на суму 3,3 млрд євро.
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Про це повідомляється на офіційному сайт федерального уряду Німеччини, - пише "Суспільне".
Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206. У допомогу також увійшли захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку і танкові тягачі. А також:
4 всюдиходів Bandvagn 206;
мостоукладач Biber;
2 інженерні машини WiSENT 1 MC;
7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;
21 автомобіль для охорони кордону;
радіостанції для танків Leopard;
99 терміналів супутникового звʼязку;
комплект запчастин до БпЛА Vector;
20 000 захисних окулярів;
239 криптофонів;
32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;
1 202 інфузійні насоси (медобладнання).
Відомо, що Україна стала найбільшим покупцем німецької зброї: за перші три квартали 2023 року уряд Німеччини схвалив експорт озброєнь на суму 3,3 млрд євро.
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