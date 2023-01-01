Німеччина ухвалила новий пакет військової допомоги для України

Німеччина ухвалила новий пакет військової допомоги для України
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляється на офіційному сайт федерального уряду Німеччини, - пише "Суспільне".

Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206. У допомогу також увійшли захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку і танкові тягачі. А також:

4 всюдиходів Bandvagn 206;
мостоукладач Biber;
2 інженерні машини WiSENT 1 MC;
7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;
21 автомобіль для охорони кордону;
радіостанції для танків Leopard;
99 терміналів супутникового звʼязку;
комплект запчастин до БпЛА Vector;
20 000 захисних окулярів;
239 криптофонів;
32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;
1 202 інфузійні насоси (медобладнання).

Відомо, що Україна стала найбільшим покупцем німецької зброї: за перші три квартали 2023 року уряд Німеччини схвалив експорт озброєнь на суму 3,3 млрд євро.

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Теги: Україна, війна, допомога, Німеччина
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