У Києві закохані брат і сестра вистрибнули з 24 поверху. ВІДЕО





Про це повідомила пресофіцер Дніпровського управління поліції Києва Оксана Ліщук, пише



«2 жовтня близько 12:00 години до поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху», — розповіла Оксана Ліщук.



За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Головного та Дніпровського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.



Як повідомляє



На опублікованому ТСН відео хлопець розповідає, що вони хочуть закінчити життя самогубством. Дівчина додала, що вони планували це зробити із понеділка. За її словами, вони нічого не вживали. На відео видно, що дівчина та хлопець перелякані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Їх знайшли перехожі без ознак життя. Попередньо поліцейські встановили, що загиблі — це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження.Про це повідомила пресофіцер Дніпровського управління поліції Києва, пише «Вечірній Київ». «2 жовтня близько 12:00 години до поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху», — розповіла Оксана Ліщук.За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Головного та Дніпровського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.Як повідомляє ТСН , вони були зведеними братом і сестрою, які закохалися один в одного.На опублікованому ТСН відео хлопець розповідає, що вони хочуть закінчити життя самогубством. Дівчина додала, що вони планували це зробити із понеділка. За її словами, вони нічого не вживали. На відео видно, що дівчина та хлопець перелякані.

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