"Волиньторф" на продаж: що ще продає Фонд держмайна. ПЕРЕЛІК





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«Волиньторф» — діюче підприємство, основним видом діяльності якого є видобуток торфу. Щодоби на підприємстві виготовляють майже 200 тонн торфобрикету. До складу «Волиньторфу» входить відокремлений підрозділ «Маневицький торфозавод». Загальна площа приміщень становить 16 016,2 м². Площа земельних ділянок: 192,3794 га.



Стартова ціна — 190, млн грн, аукціон запланований на 6 жовтня.



Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект» — діюче підприємство, станом на 1 серпня 2023 року на підприємстві працює 206 осіб. До складу майна активу входять: виробничі корпуси, адмінбудівля, гаражі, склади, будинки для відпочинку, спортивний майданчик, волейбольна площадка та ін. Основна діяльність — сфера інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Підприємство займає приміщення загальною 14967,72 м², що розташовані на 2 земельних ділянках площею 2,7589 га.



Стартова ціна — 28,9 млн грн, аукціон запланований на 12 жовтня.



Нігинський кар’єр — підприємство розташоване на Хмельниччині, основним видом діяльності якого є видобуток будівельного та декоративного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. До складу активу входять 38 об’єктів нерухомості загальною площею 15 491 м² та 34 одиниці транспортних засобів та спеціальної техніки. Підприємство розташоване на 3 земельних ділянках загальною площею 79,6 га. Станом на кінець кварталу 2023 року на підприємстві працює 71 співробітник.



Стартова ціна — 26 млн грн, аукціон запланований на 5 жовтня.



«Український дім фарфоро-фаянсової промисловості», що на Київщині — підприємство не здійснює діяльності починаючи з 2011 року. До складу входить адміністративний корпус загальної площею понад 6 053,4 м². Площа земельних ділянок: 0,1032 га. До об’єкта під’єднані всі необхідні комунікації.



Стартова ціна — 21 млн грн, аукціон запланований на 4 жовтня.



Окреме майно Червонослобідського місця проведення діяльності та збереження спирту ДП «Укрспирт». Підприємство засноване у 1881 році та модернізоване у 2019 році, займається виготовленням етилового ректифікованого спирту. Завод працює на тепловій енергії та забезпечене усім необхідним обладнання для повноцінного виготовлення готової продукції. Об’єкт розташований на трьома адресами: Київська обл., Бучанського р-н, с. Червона Слобода, вул. Лесі України, 89 та вул. Заводська, 3, а також Київської обл., Бучанського р-н, станція Буян. Загальна площа будівель становить 1698,7 м², площа земельної ділянки 0,1420 га.



Стартова ціна — 4,9 млн грн, аукціон запланований на 6 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У жовтні 2023 року Фонд державного майна виставив на приватизацію 41 об'єкт. Їх загальна стартова вартість склала майже 290 млн грн.Про це пише The Page із посиланням на прес-службу Фонду держмайна.— діюче підприємство, основним видом діяльності якого є видобуток торфу. Щодоби на підприємстві виготовляють майже 200 тонн торфобрикету. До складу «Волиньторфу» входить відокремлений підрозділ «Маневицький торфозавод». Загальна площа приміщень становить 16 016,2 м². Площа земельних ділянок: 192,3794 га.Стартова ціна — 190, млн грн, аукціон запланований на 6 жовтня.— діюче підприємство, станом на 1 серпня 2023 року на підприємстві працює 206 осіб. До складу майна активу входять: виробничі корпуси, адмінбудівля, гаражі, склади, будинки для відпочинку, спортивний майданчик, волейбольна площадка та ін. Основна діяльність — сфера інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Підприємство займає приміщення загальною 14967,72 м², що розташовані на 2 земельних ділянках площею 2,7589 га.Стартова ціна — 28,9 млн грн, аукціон запланований на 12 жовтня.— підприємство розташоване на Хмельниччині, основним видом діяльності якого є видобуток будівельного та декоративного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. До складу активу входять 38 об’єктів нерухомості загальною площею 15 491 м² та 34 одиниці транспортних засобів та спеціальної техніки. Підприємство розташоване на 3 земельних ділянках загальною площею 79,6 га. Станом на кінець кварталу 2023 року на підприємстві працює 71 співробітник.Стартова ціна — 26 млн грн, аукціон запланований на 5 жовтня., що на Київщині — підприємство не здійснює діяльності починаючи з 2011 року. До складу входить адміністративний корпус загальної площею понад 6 053,4 м². Площа земельних ділянок: 0,1032 га. До об’єкта під’єднані всі необхідні комунікації.Стартова ціна — 21 млн грн, аукціон запланований на 4 жовтня.. Підприємство засноване у 1881 році та модернізоване у 2019 році, займається виготовленням етилового ректифікованого спирту. Завод працює на тепловій енергії та забезпечене усім необхідним обладнання для повноцінного виготовлення готової продукції. Об’єкт розташований на трьома адресами: Київська обл., Бучанського р-н, с. Червона Слобода, вул. Лесі України, 89 та вул. Заводська, 3, а також Київської обл., Бучанського р-н, станція Буян. Загальна площа будівель становить 1698,7 м², площа земельної ділянки 0,1420 га.Стартова ціна — 4,9 млн грн, аукціон запланований на 6 жовтня.

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