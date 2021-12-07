Хто з військовослужбовців має право на квартиру від держави

Хто з військовослужбовців має право на квартиру від держави
У 2023 році Міністерство у справах ветеранів України виділило 5,5 млрд грн на закупівлю житла для українських військовослужбовців. 700 захисників вже отримали гроші на свої карткові рахунки і 13 — вже придбали житло.

Про це повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, - пише The Page.

«У цьому році на 5,5 млрд ми розраховуємо, що своє житло придбає приблизно 2300 родин, які його потребують», — розповів Порхун.

За словами заступника міністра у справах ветеранів, виділення житла для військовослужбовців регулюють чотири постанови Кабінету Міністрів України.

«Безпосередньо у Міністерства у справах ветеранів України є чотири житлові субвенції на різні категорії для учасників бойових дій», — зазначив він.

Це 719 постанова Кабміну, розрахована на осіб з інвалідністю внаслідок війни 1-ї та 2-ї групи та членів родин загиблих захисників.

280 постанова КМУ розрахована для учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб.

Третя постанова — 216 — для категорії учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок війни 1-ї та 2-ї групи та членів родин померлих учасників бойових дій на території інших держав.

«І 206 постанова Кабміну для учасників Революції Гідності. Цю четверту постанову ми «закриємо» цього року…» — розповів Олександр Порхун.

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Теги: квартири, військові
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