Хто з військовослужбовців має право на квартиру від держави





Про це повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, - пише



«У цьому році на 5,5 млрд ми розраховуємо, що своє житло придбає приблизно 2300 родин, які його потребують», — розповів Порхун.



За словами заступника міністра у справах ветеранів, виділення житла для військовослужбовців регулюють чотири постанови Кабінету Міністрів України.



«Безпосередньо у Міністерства у справах ветеранів України є чотири житлові субвенції на різні категорії для учасників бойових дій», — зазначив він.



Це 719 постанова Кабміну, розрахована на осіб з інвалідністю внаслідок війни 1-ї та 2-ї групи та членів родин загиблих захисників.



280 постанова КМУ розрахована для учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб.



Третя постанова — 216 — для категорії учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок війни 1-ї та 2-ї групи та членів родин померлих учасників бойових дій на території інших держав.



«І 206 постанова Кабміну для учасників Революції Гідності. Цю четверту постанову ми «закриємо» цього року…» — розповів Олександр Порхун.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2023 році Міністерство у справах ветеранів України виділило 5,5 млрд грн на закупівлю житла для українських військовослужбовців. 700 захисників вже отримали гроші на свої карткові рахунки і 13 — вже придбали житло.Про це повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів, - пише The Page «У цьому році на 5,5 млрд ми розраховуємо, що своє житло придбає приблизно 2300 родин, які його потребують», — розповів Порхун.За словами заступника міністра у справах ветеранів, виділення житла для військовослужбовців регулюють чотири постанови Кабінету Міністрів України.«Безпосередньо у Міністерства у справах ветеранів України є чотири житлові субвенції на різні категорії для учасників бойових дій», — зазначив він.Це 719 постанова Кабміну, розрахована на осіб з інвалідністю внаслідок війни 1-ї та 2-ї групи та членів родин загиблих захисників.280 постанова КМУ розрахована для учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб.Третя постанова — 216 — для категорії учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок війни 1-ї та 2-ї групи та членів родин померлих учасників бойових дій на території інших держав.«І 206 постанова Кабміну для учасників Революції Гідності. Цю четверту постанову ми «закриємо» цього року…» — розповів Олександр Порхун.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію