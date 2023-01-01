Нічна атака росії з території Криму: сили ППО збили 29 «шахедів» та крилату ракету

Нічна атака росії з території Криму: сили ППО збили 29 «шахедів» та крилату ракету
Уночі 3 жовтня 2023 року російські окупанти атакували 31 ударним БпЛА «Shahed» та крилатою ракетою «Іскандер-К».

Про це повідомили у Повітряних силах.

Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: «шахедів» – із мису Чауда, КР «Іскандер-К» – з району Джанкой.

"У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп.

Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей:

◾ 29 «Shahed-131/136»;

◾ 1 крилату ракету «Іскандер-К».

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Теги: Росія, Україна, війна
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