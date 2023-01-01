Курс валют у Луцьку 3 жовтня

Курс валют у Луцьку 3 жовтня
3 жовтня готівковий курс долара становить 38.10, продають його за 38.80.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.20, а продають за 41.90.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8.95.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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