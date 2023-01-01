У Дніпрі та Павлограді є влучання у підприємства, – ОВА

У Дніпрі та Павлограді є влучання у підприємства, – ОВА
13 безпілотників та крилата ракета. Стільки ворожого залізяччя в небі над Дніпропетровською областю знищили цієї ночі захисники з ПвК "Схід" та інших складових Сил оборони.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.

Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів", - йдеться в повідомленні.
У Дніпрі та Павлограді є влучання у підприємства, – ОВА

Зазначається, що продовжував агресор й терор Нікопольщини. З важкої артилерії цілив по Мирівській громаді. Пошкоджено 2 приватні будинки та господарську споруду.

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Теги: Росія, Україна, війна
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