У Дніпрі та Павлограді є влучання у підприємства, – ОВА
Сьогодні, 09:03
13 безпілотників та крилата ракета. Стільки ворожого залізяччя в небі над Дніпропетровською областю знищили цієї ночі захисники з ПвК "Схід" та інших складових Сил оборони.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.
Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що продовжував агресор й терор Нікопольщини. З важкої артилерії цілив по Мирівській громаді. Пошкоджено 2 приватні будинки та господарську споруду.
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Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.
Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що продовжував агресор й терор Нікопольщини. З важкої артилерії цілив по Мирівській громаді. Пошкоджено 2 приватні будинки та господарську споруду.
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