Захисники знищили ще 360 окупантів за минулу добу





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу ‒ близько 279 440 (+360) осіб,



◾ танків ‒ 4 732 (+15) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 9 008 (+8) од,



◾ артилерійських систем – 6 565 (+40) од,



◾ РСЗВ – 801 (+0) од,



◾ засоби ППО ‒ 540 (+0) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 080 (+20),



◾ крилаті ракети ‒ 1 529 (+0),



◾ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,



◾ підводні човни – 1 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 932 (+23) од,



◾ спеціальна техніка ‒ 943 (+5).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 279 440 осібПро це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу ‒ близько 279 440 (+360) осіб,◾ танків ‒ 4 732 (+15) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 9 008 (+8) од,◾ артилерійських систем – 6 565 (+40) од,◾ РСЗВ – 801 (+0) од,◾ засоби ППО ‒ 540 (+0) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 080 (+20),◾ крилаті ракети ‒ 1 529 (+0),◾ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,◾ підводні човни – 1 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 932 (+23) од,◾ спеціальна техніка ‒ 943 (+5).

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