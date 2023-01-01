Захисники знищили ще 360 окупантів за минулу добу
Сьогодні, 09:15
З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 279 440 осіб
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 279 440 (+360) осіб,
◾ танків ‒ 4 732 (+15) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 9 008 (+8) од,
◾ артилерійських систем – 6 565 (+40) од,
◾ РСЗВ – 801 (+0) од,
◾ засоби ППО ‒ 540 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 080 (+20),
◾ крилаті ракети ‒ 1 529 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
◾ підводні човни – 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 932 (+23) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 943 (+5).
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 279 440 (+360) осіб,
◾ танків ‒ 4 732 (+15) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 9 008 (+8) од,
◾ артилерійських систем – 6 565 (+40) од,
◾ РСЗВ – 801 (+0) од,
◾ засоби ППО ‒ 540 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 080 (+20),
◾ крилаті ракети ‒ 1 529 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
◾ підводні човни – 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 932 (+23) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 943 (+5).
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