Захисники знищили ще 360 окупантів за минулу добу

Захисники знищили ще 360 окупантів за минулу добу
З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 279 440 осіб

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу ‒ близько 279 440 (+360) осіб,

◾ танків ‒ 4 732 (+15) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 9 008 (+8) од,

◾ артилерійських систем – 6 565 (+40) од,

◾ РСЗВ – 801 (+0) од,

◾ засоби ППО ‒ 540 (+0) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 080 (+20),

◾ крилаті ракети ‒ 1 529 (+0),

◾ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

◾ підводні човни – 1 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 932 (+23) од,

◾ спеціальна техніка ‒ 943 (+5).

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Теги: Росія, Україна, війна
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